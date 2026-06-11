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Odštevanje do Festivala Laško Pivo in cvetje se je začelo: znani tudi prvi zmagovalci Laško glasbenega poligona!

Ljubljana, 11. 06. 2026 00.15 pred 14 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
Festival Laško pivo in cvetje

Do začetka 61. festivala Laško Pivo in cvetje nas loči le še mesec dni. Laško bo tudi letos gostilo enega največjih in najbolj prepoznavnih festivalskih dogodkov v Sloveniji, ki bo med 10. in 12. julijem združil vrhunsko glasbo, bogato tradicijo, kulturne vsebine in nepozabno festivalsko vzdušje.

Na dveh festivalskih odrih bodo letos nastopila nekatera največja imena slovenske in regionalne glasbene scene, med njimi Parni Valjak, Fehtarji, Vlado Kreslin, MI2, Šank Rock, Helena Blagne, Dejan Dogaja band, Vili Resnik, Nika Zorjan, New Game Over in Ines Erbus.

Festival Laško pivo in cvetje

ZNANI PRVI ZMAGOVALCI LAŠKO GLASBENEGA POLIGONA

Pomemben del letošnjega festivala predstavlja tudi projekt Laško glasbeni poligon, ki je v svoji prvi izvedbi naletel na izjemen odziv glasbenikov iz vse Slovenije. Med skoraj 200 prijavljenimi izvajalci je komisija izbrala šestnajst finalistov, ki so se v zadnjih tednih preizkusili v različnih glasbenih izzivih, nastopih in ustvarjalnih nalogah.

Danes so znani prvi štirje zmagovalci projekta, ki bodo letos nastopili na odru Zlatorog. Nastop na festivalu so si priborili Mint, Cherry Flavoured, Dunja Vrhovnik in Paul Grem. Konec junija pa bodo znani še štirje izvajalci, ki bodo nastopili na odru Laško. Festival letos tako na enem mestu povezuje tradicijo, uveljavljena imena slovenske glasbe in novo generacijo ustvarjalcev, ki bo prvič dobila priložnost predstaviti svojo glasbo pred festivalskim občinstvom.

Festival Laško pivo in cvetje

PESTER SPREMLJEVALNI PROGRAM ZA VSE GENERACIJE

Festival Laško Pivo in cvetje ni zgolj glasbeni festival, temveč dogodek, ki za nekaj dni oživi celotno mesto. Tudi letos obiskovalce čaka pester spremljevalni program, ki ohranja bogato pivovarsko, kulturno in lokalno dediščino Laškega.

Mesto bodo znova krasili cvetlični aranžmaji, na ogled bo ogromno razstav, za pravo festivalsko vzdušje pa bodo vsak večer ob začetku dogajanja poskrbeli člani Laške pihalne godbe in Mažorete Laško s tradicionalnim vrvežem po ulicah mesta. Skupaj z Bobnarsko skupino Laško bodo tudi letos poskrbeli za živahen utrip mesta, ki bo prežet z glasbo, ritmom in pristnim festivalskim duhom.

Festival Laško pivo in cvetje

Pomemben del spremljevalnega programa ostaja tudi Etno je fletno, ki bo v Možnarjevem hramu obiskovalce popeljal v svet starih šeg in navad, zgodb in pivovarske dediščine. Za glasbeno spremljavo bodo v petek poskrbeli Okrogli muzikanti v soboto pa Stiegl Quintett.

Eden najbolj pričakovanih trenutkov festivala ostaja sobotni svetlobni šopek, ki bo razsvetlil nebo nad Laškim. Festival pa se bo v nedeljo tradicionalno zaključil s parado Pivo in cvetje, Festivalom plehmuzik ter Ohcetjo po stari šegi, ki je že več kot štiri desetletja nepogrešljiv del festivalskega dogajanja. Letos bo po starih običajih poročen že 53. festivalski par.

Festival Laško pivo in cvetje

Celoten spremljevalni program je na voljo na spletni strani: pivo-cvetje.si

V letu, ko festival vstopa v novo desetletje svoje zgodbe, bo Laško tudi letos za nekaj dni postalo prostor srečevanj, glasbe, tradicije in nepozabnih doživetij. Ker je bila lanska edicija razprodana, organizatorji obiskovalcem letos priporočajo, da si svoje vstopnice zagotovijo pravočasno. Do začetka 61. festivala Laško Pivo in cvetje nas namreč loči le še mesec dni.

Odštevanje do vrhunca poletja se je tako uradno začelo!

Naročnik oglasa je: Pivovarna Laško Union d.o.o.

festival laško pivo in cvetje laško glasbeni poligon
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