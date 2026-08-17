Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Odštevanje do 'team bondinga' Lakersov: 'Najboljše ekipe so tudi povezane'

Ljubljana, 17. 08. 2026 20.18 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Leja Hrovat
Austin Reaves in Luka Dončić

Še trije dnevi nas ločijo do prihoda košarkarskih asov – losangeleških Lakersov. Kot je za našo medijsko hišo pred časom potrdila Dončićeva tiskovna predstavnica, se slovenski košarkarski as obiska izjemno veseli, soigralcem želi predstaviti Ljubljano, predvsem pa ekipo povezati pred začetkom sezone. In kdo pravzaprav so Dončićevi soigralci? Bodo kar vsi prišli v Slovenijo?

Štiri dni priprav, obisk Ljubljane, igranje golfa na Bledu, treningi – gre za enega najbolj zvezdniških športnih obiskov pri nas doslej.

"Oni temu ne rečejo ravno team building, oni rečejo team bonding – povezovanje igralcev. In to povezovanje je vedno dobro, kajti košarka ni samo taktika na terenu, najboljše ekipe so tudi povezane, igralci imajo dobro medsebojno povezanost," pravi košarkarski trener Zmago Sagadin.

Preberi še Dončić bo v Sloveniji gostil celotno zasedbo Lakersov

Najbolj prepoznavna trojica

In kdo so najbolj prepoznavni člani ekipe Lakersov, če pogledamo družbena omrežja? Med najbolj popularnimi je na vrhu Luka Dončić z okoli 11 milijoni sledilcev. Čeprav je v ekipo prišel šele pred letom in pol, je Dončić danes obraz moštva.

Sledi mu Bronny James s približno sedmimi milijoni sledilcev. Da je drugi najbolj prepoznaven obraz za Luko, je seveda močno povezano tudi s tem, da je sin LeBrona Jamesa. Z očetom sta leta 2024 postala prvi sin in oče, ki sta skupaj zaigrala na tekmi lige NBA. LeBron James je sicer poleti odšel iz Los Angelesa in se preselil v Philadelphio.

Bronny James ob Luki Dončiću
Bronny James ob Luki Dončiću
FOTO: AP

In tretji je Austin Reaves, ki ima milijon in pol sledilcev in je v novi sezoni desna roka Luke Dončića: "Ponavadi ne dam Luki veliko komplimentov, ampak on je eden od najboljših igralcev v ligi. Že odkar je prišel v ligo. Igro naredi tako lahkotno." Reaves je v ligi NBA vse od leta 2021 zvest Lakersom, s katerimi je leta 2023 osvojil tudi NBA-pokal. Med igralci trenutne zasedbe ima v Los Angelesu najdaljši staž.

Mastni denarji

Zvezdniška imena pa spremljajo tudi zvezdniške pogodbe.

Trije največji imajo skupaj podpisane pogodbe v vrednosti približno 475 milijonov dolarjev. Austin Reaves je letos z Lakersi podpisal štiriletno pogodbo, vredno skoraj 185 milijonov, Luka Dončić ima podpisano triletno pogodbo za dobrih 160, Walker Kessler pa štiriletno za približno 130 milijonov. Celotna ekipa bo samo v sezoni 2026/27 vredna približno 201 milijon dolarjev.

Austin Reaves in Luka Dončić
Austin Reaves in Luka Dončić
FOTO: AP

Kot je prepričan velikan slovenske košarke, bodo, ker je Luka velik ljubitelj golfa, veliko časa preživeli na golf igrišču. "Jasno bodo pa veliko jedli. Upam, da ne bodo preveč pili. Mislim, da bo slovenski turizem imel kar nekaj od tega, ker se bodo pojavljali vsepovsod, bo to v centru pozornosti. Lepo bo," je prepričan Sagadin.

Kje bodo zvezdniki spali, kaj bodo počeli in ali si bodo vzeli čas za svoje oboževalce, pa za zdaj ostaja uganka.

lakersi slovenija obisk dončić

Logar z dodatnim nadzorom nad razdeljene Spiritove milijone

Kdo bo upravljal z državnimi milijardami?

24ur.com Kaj bodo v Sloveniji počeli Dončić in Lakersi?
24ur.com Kdo si najbolj mane roke ob obisku Dončićevih Lakersov v Sloveniji?
24ur.com Sekulić: Verjeti moramo v fante, ki so tukaj, kemija je dobra
24ur.com Dončić: Lepo je igrati proti Minnesoti, še lepše pa jo je premagati
24ur.com Nikoli ne računaj na to, da Luka ne bo zadel
24ur.com Bo Dončićev prestop vplival na zastopanje reprezentančnega dresa?
24ur.com 'Ni mi bilo vseeno, da nisem bil zraven, ampak pravilno sem se odločil'
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
zrela hruška
17. 08. 2026 21.52
od te, ko je zapustil družino me ne zanima več. 🍻
Odgovori
+1
1 0
Deep1
17. 08. 2026 21.15
Še trije dnevi do čevapov in pive! 🍻🍻
Odgovori
0 0
Na pol ovca
17. 08. 2026 20.52
Bravo Luka s trdim delom in talentom si tam kjer si, sam da te ne bo odneslo, je veliko spolzkih mest na tvoji poti... kar se tiče obiska edin ki dejansko lahko ploskajo so gostinci, hotelirji ki bodo imeli nekaj od tega ...ovčice bodo pač ploskale in cepetale kot vedno...beee
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Algoritemsko starševstvo: ko družbena omrežja začnejo določati, česa se starši bojijo
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Hayden Panettiere za seboj pustila 11-letno hčerko: čeprav ni živela z njo, sta bili zelo povezani
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Ključno živilo, ki ga je dobro vključiti v prehrano otroka pred vrtcem
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
Kaj je Adam Sandler počel v bazenu? Hčerka je razkrila nepričakovano podrobnost
zadovoljna
Portal
Je to jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile vse?
Ste nocoj slabo spale? Razkrivamo, zakaj se to dogaja po koncu vročinskega vala
Ste nocoj slabo spale? Razkrivamo, zakaj se to dogaja po koncu vročinskega vala
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Japonska hoja navdušuje svet: 30 minut hoje, ki prinaša več koristi kot običajen sprehod
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
Njega je ljubila pred smrtjo: dve največji ljubezni njenega življenja
vizita
Portal
Visok LDL holesterol: tveganje za srce in celotno telo
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Nepričakovan vzrok za bolečino med lopaticami
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Povezava med vidom in demenco: na kaj moramo biti pozorni
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
Zakaj pred menstruacijo čutimo neustavljivo lakoto?
cekin
Portal
Kandidati, ki postavijo to vprašanje, imajo veliko prednost
Morda ste že leta premalo plačani
Morda ste že leta premalo plačani
Skoraj vsak mlad par se prej ali slej znajde v sporu zaradi tega
Skoraj vsak mlad par se prej ali slej znajde v sporu zaradi tega
Vrhovno sodišče: Na parkirišču mora biti omogočeno plačevanje z gotovino
Vrhovno sodišče: Na parkirišču mora biti omogočeno plačevanje z gotovino
moskisvet
Portal
Bruce Willis znova v javnosti: čustveni trenutki na poroki hčerke
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
Pasivno sedenje pred televizijo: Zakaj so moški bolj ogroženi?
V NBA je služil milijone, zdaj pa je sedel na traktor: Boban Marjanović navdušil
V NBA je služil milijone, zdaj pa je sedel na traktor: Boban Marjanović navdušil
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
Ideja za poletno branje: Kako je majhna človeška vrsta osvojila svet
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: nekateri psi zelo težko prenašajo glasne ljudi
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako se znebiti slaka – in zakaj ga včasih ne bi smeli odstraniti
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Kako učinkovito skriti kable ob stenskem televizorju?
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz umazane rudniške stavbe ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Najlažji recept za domačo paradižnikovo omako za ozimnico
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Kaj skuhati 'na hitro': 8 poletnih receptov naših bralcev, ki rešijo kosilo med tednom
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
Če zvečer pogosto postanete lačni, poskusite to preprosto kombinacijo
voyo
Portal
Jurski svet
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Love Island Adria
Love Island Adria
Všečkana
Všečkana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897