Odštevanje do 'team bondinga' Lakersov: 'Najboljše ekipe so tudi povezane'

Štiri dni priprav, obisk Ljubljane, igranje golfa na Bledu, treningi – gre za enega najbolj zvezdniških športnih obiskov pri nas doslej. "Oni temu ne rečejo ravno team building, oni rečejo team bonding – povezovanje igralcev. In to povezovanje je vedno dobro, kajti košarka ni samo taktika na terenu, najboljše ekipe so tudi povezane, igralci imajo dobro medsebojno povezanost," pravi košarkarski trener Zmago Sagadin.

Najbolj prepoznavna trojica

In kdo so najbolj prepoznavni člani ekipe Lakersov, če pogledamo družbena omrežja? Med najbolj popularnimi je na vrhu Luka Dončić z okoli 11 milijoni sledilcev. Čeprav je v ekipo prišel šele pred letom in pol, je Dončić danes obraz moštva. Sledi mu Bronny James s približno sedmimi milijoni sledilcev. Da je drugi najbolj prepoznaven obraz za Luko, je seveda močno povezano tudi s tem, da je sin LeBrona Jamesa. Z očetom sta leta 2024 postala prvi sin in oče, ki sta skupaj zaigrala na tekmi lige NBA. LeBron James je sicer poleti odšel iz Los Angelesa in se preselil v Philadelphio.

Bronny James ob Luki Dončiću FOTO: AP

In tretji je Austin Reaves, ki ima milijon in pol sledilcev in je v novi sezoni desna roka Luke Dončića: "Ponavadi ne dam Luki veliko komplimentov, ampak on je eden od najboljših igralcev v ligi. Že odkar je prišel v ligo. Igro naredi tako lahkotno." Reaves je v ligi NBA vse od leta 2021 zvest Lakersom, s katerimi je leta 2023 osvojil tudi NBA-pokal. Med igralci trenutne zasedbe ima v Los Angelesu najdaljši staž.

Mastni denarji

Zvezdniška imena pa spremljajo tudi zvezdniške pogodbe. Trije največji imajo skupaj podpisane pogodbe v vrednosti približno 475 milijonov dolarjev. Austin Reaves je letos z Lakersi podpisal štiriletno pogodbo, vredno skoraj 185 milijonov, Luka Dončić ima podpisano triletno pogodbo za dobrih 160, Walker Kessler pa štiriletno za približno 130 milijonov. Celotna ekipa bo samo v sezoni 2026/27 vredna približno 201 milijon dolarjev.

Austin Reaves in Luka Dončić FOTO: AP