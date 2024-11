Odstop nadškofa Welbyja: sokriv za prikrivanje raznih zlorab otrok

Med pripadniki kakih sto milijonov članov anglikanske vere v Britaniji in po svetu odmeva odstop canterburyjskega nadškofa Justina Welbyja, duhovnega vodje svetovne anglikanske skupnosti. Še bolj odmeva razlog za odstop. Sokrivda za prikrivanje številnih spolnih, telesnih in psiholoških zlorab otrok, še posebej fantov, ki so bili pod okriljem anglikanske cerkve. Odstop je sprožilo poročilo komisije, ki je preiskovala zlorabe njegovega starega znanca, odvetnika Johna Smytha, prostovoljca v tako imenovanih poletnih krščanskih taborih.