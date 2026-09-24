Odstopil predstojnik mariborskega Urgentnega centra

"Po tehtnem premisleku nepreklicno podajam odstop s položaja predstojnika Urgentnega centra UKCM. Zahvaljujem se vama za izkazano zaupanje," je v odstopni izjavi, ki jo je naslovil na generalnega direktorja UKCM Vojka Flisa in strokovno direktorico UKCM Natašo Marčun Varda, zapisal Gregor Prosen.

"Razlogi so preštevilni," je Prosen pojasnil za 24ur.com in dodal, da je o težavah že več let opozarjal na različnih platformah. "Ni skrivnosti, ni zamer, samo racionalno spoznanje, da sistem drvi direktno v prepad," je še dejal in v odgovoru dodal ključnik #NotInMyName (prevod: ne v mojem imenu).

Za 24ur.com je potrdil tudi, da še vedno ostaja v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Za odziv smo zaprosili tudi vodstvo UKCM. "Potrjujemo, da je predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor, dr. Gregor Prosen podal odstopno izjavo z mesta predstojnika. V skladu z odpovednim rokom bo svoje naloge še opravljal, v tem času pa bo vodstvo UKC Maribor izvedlo postopke za imenovanje novega predstojnika. O konkretnih imenih je v tem trenutku še prezgodaj govoriti," so odgovorili.

Dodali so, da bo delo Urgentnega centra v prehodnem obdobju potekalo nemoteno in da zaradi nastale situacije pacienti ne bodo prikrajšani. "Razlogov za odstop v tem trenutku ne moremo komentirati," so še zapisali.