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Slovenija

Odstopil predstojnik mariborskega Urgentnega centra

Ljubljana, 24. 09. 2026 07.50 pred 36 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Karmelina Husejnović
Gregor Prosen

Gregor Prosen, predstojnik Urgentnega centra mariborskega kliničnega centra, je v sredo vodstvu podal odpoved. Prosen je sicer v zadnjih letih večkrat javno opozarjal na sistemske težave urgentne medicine in razmere v UKC Maribor. "Razlogi so preštevilni," nam je povedal Prosen. V UKCM pa poudarjajo, da bo delo urgentnega centra potekalo nemoteno.

"Po tehtnem premisleku nepreklicno podajam odstop s položaja predstojnika Urgentnega centra UKCM. Zahvaljujem se vama za izkazano zaupanje," je v odstopni izjavi, ki jo je naslovil na generalnega direktorja UKCM Vojka Flisa in strokovno direktorico UKCM Natašo Marčun Varda, zapisal Gregor Prosen.

"Razlogi so preštevilni," je Prosen pojasnil za 24ur.com in dodal, da je o težavah že več let opozarjal na različnih platformah. "Ni skrivnosti, ni zamer, samo racionalno spoznanje, da sistem drvi direktno v prepad," je še dejal in v odgovoru dodal ključnik #NotInMyName (prevod: ne v mojem imenu).

Za 24ur.com je potrdil tudi, da še vedno ostaja v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor.

Za odziv smo zaprosili tudi vodstvo UKCM. "Potrjujemo, da je predstojnik Urgentnega centra UKC Maribor, dr. Gregor Prosen podal odstopno izjavo z mesta predstojnika. V skladu z odpovednim rokom bo svoje naloge še opravljal, v tem času pa bo vodstvo UKC Maribor izvedlo postopke za imenovanje novega predstojnika. O konkretnih imenih je v tem trenutku še prezgodaj govoriti," so odgovorili.

Dodali so, da bo delo Urgentnega centra v prehodnem obdobju potekalo nemoteno in da zaradi nastale situacije pacienti ne bodo prikrajšani. "Razlogov za odstop v tem trenutku ne moremo komentirati," so še zapisali.

Gregor Prosen
Gregor Prosen
FOTO: Bobo

Pogosto javno opozarjal na sistemske težave

Prosen je med najglasnejšimi kritiki organizacije nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Večkrat je govoril o nujnosti reforme sistema, javno opozarjal na kadrovsko podhranjenost, pomanjkanje bolnišničnih postelj, preobremenjenost urgentnih služb in dejstvo, da urgenca pogosto rešuje težave, ki bi jih moral reševati preostali zdravstveni sistem.

Ob svetovnem dnevu urgentne medicine maja 2024 je Prosen stanje opisal kot katastrofalno in dejal, da je sistem nujne medicinske pomoči v Sloveniji popolnoma kaotičen. Posebej je opozoril na pomanjkanje zdravnikov in upad zanimanja za specializacijo urgentne medicine ter na dejstvo, da država že leta ni izvedla napovedane reforme nujne medicinske pomoči.

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KOMENTARJI4

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Kodo
24. 09. 2026 10.19
Bravo. Eden redkih zdravnikov, ki si upa kritizirati JJja in desno vlado. Za situacijo pa leži krivda na levi in desni, predvsem pa na nepravilni privatizaciji zdravstva, političnega nastavljanja vodstva in kadrov ter nesposobnem sistemu menedžmenta (v celotni javni upravi), kar najbolj ustreza političnim strankam, da imajo kam odlagat nesposobneže.
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0 0
borjac
24. 09. 2026 09.47
JAVNO Zdravstvo v Sloveniji propada , minister Ostrc pa pohajkuje po ZDA in proučuje kako TOTALNO PRIVATIZIRATI JAVNO ZDRAVSTVO ..... pohvalno ????
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+6
9 3
El Sloveninho
24. 09. 2026 09.55
Dr. Osterc je zacel postopke kako resiti zdravstvo pred propadom in to pac ne gre cez noc, ker tudi ni cez noc nastala taka situacija. Vprasanje, zakaj je odstopil g. Prosen, to vejo samo tisti, kateri so z njim sodelovali. Pa tukaj se ne postavljam na nobeno stran.
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-1
1 2
Perrun
24. 09. 2026 09.36
Jah ce pa pri nas glorificiramo privat zdravnike, ki imajo najraje manj teźavne primere in plačila iz javne blaganje. Ta vlada sploh uničuje javno zdravstvo
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+8
10 2
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