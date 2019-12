Odstopil direktor in trije člani sveta Zavoda za transfuzijsko medicino

Odstopili so direktor Zavoda za transfuzijsko medicino Branko Matjašec in trije člani sveta, so potrdili na zavodu in na ministrstvu za zdravje. Minister Aleš Šabeder je že predlagal nove člane sveta, predlog bo v najkrajšem času na vladi. Svet zavoda v novi sestavi bo med drugim začel tudi postopek imenovanja novega direktorja.

Na ministrstvu za zdravje so navedli, da je direktor Zavoda za transfuzijsko medicino Branko Matjašec v odstopni izjavi sporočil, da se je za to potezo odločil zaradi nedopustnih pritiskov, s katerimi se sooča kot direktor, zato ne more uvesti sprememb, predvsem optimizacije procesov in zniževanja stroškov. Zavod za transfuzijsko medicino FOTO: Zavod za transfuzijsko medicino O odstopih je danes poročal tudi Dnevnik, ki navaja, da je Matjašec odstopil v torek, dan prej pa predsednica sveta zavoda Branka Neffat in še dva svetnika, Judith Unetič in Tomaž Ramovš. Že konec oktobra je odstopila strokovna direktorica zavoda Polonca Mali, v odstopni izjavi pa je navedla, da vodstvo ne upošteva mnenj in zahtev medicinske stroke, protestirala pa naj bi predvsem proti Matjaščevim predlogom, ki so vključevali ukinitev funkcije pomočnice direktorice za zdravstveno nego ter omilitev pogojev za zasedbo funkcije strokovne direktorice, je poročal časnik. Po neuradnih informacijah časnika so svetniki ocenili, da je zaradi nefunkcionalnega vodstva oteženo izpolnjevanje načrtov. Težava naj bi bila že uresničevanje prvega stavka strategije, po katerem bi moral zavod težiti k temu, da Slovenija na področju preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki postane samooskrbna. Poleg tega naj bi začeli padati prihodki ZTM, minister za zdravjeAleš Šabeder pa naj ne bi želel podpisati zavodovega poslovno-finančnega načrta.