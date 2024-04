Odstopil direktor kontrole zračnega prometa

Srečko Janša bo družbo vodil kot začasni direktor največ eno leto, v tem času pa ne bo deloval kot član nadzornega sveta.

Novega direktorja bodo izbrali na podlagi javnega razpisa. Objavljen je bil marca, rok za prijavo pa se izteče danes. Izbrani kandidat - na predlog nadzornega sveta kontrole zračnega prometa ga imenuje Slovenski državni holding - bo na položaj direktorja imenovan za obdobje petih let.

Marolt je petletni mandat direktorja kontrole zračnega prometa nastopil marca lani. Diplomirani ekonomist in specialist menedžmenta je bil na različnih delovnih mestih 23 let zaposlen pri slovenskem letalskem prevozniku Adria Airways in sedem let kot direktor Javne agencije za civilno letalstvo RS. Pred prevzemom vodenja kontrole zračnega prometa je bil vršilec dolžnosti generalnega sekretarja na ministrstvu za finance, je zapisano na spletnih straneh kontrole.

Na funkciji generalnega sekretarja Gibanja Svoboda bo nasledil Vesno Vuković, ki je položaj zapustila s koncem marca.