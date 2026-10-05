Odstopil direktor UKC Maribor Vojko Flis

Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. "Presojam, da je prišel čas, da damo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej," je povedal v izjavi.

Po njegovih besedah v urgentnem centru UKC Maribor dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot 30 odstotkov le deloma. "Bivši predstojnik je prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali, in v dobri veri, da bo delo v urgentnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo, sem popustil. Dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem centru. Za to sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor UKC Maribor odstopam," je dejal. Zahvalil se je vsem sodelavcem in sodelavkam za kakovostno oskrbo bolnikov.

Umik Flisa je bil po menjavi vlade letos spomladi in posledične menjave predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan. Vodenje je nekdanji kandidat Gibanja Svoboda za mariborskega župana prevzel oktobra 2023, trenutni mandat pa bi se mu iztekel konec marca 2028. UKC Maribor je vodil že v obdobju med junijem 2017 in junijem 2021.

Pred dvema tednoma je odstopil tudi predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen.