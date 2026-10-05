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Slovenija

Odstopil direktor UKC Maribor Vojko Flis

Ljubljana , 05. 10. 2026 12.13 pred 46 minutami 2 min branja 24

Avtor:
A.K. STA
Direktor UKC Maribor Vojko Flis

Iz UKC Maribor so sporočili, da je odstopil direktor UKC Maribor Vojko Flis. Kot je zapisal, je po tehtnem premisleku sprejel odločitev, da nepreklicno odstopi s funkcije direktorja Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Do imenovanja novega vodstva bo opravljal tekoče posle.

Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. "Presojam, da je prišel čas, da damo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej," je povedal v izjavi.

Po njegovih besedah v urgentnem centru UKC Maribor dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot 30 odstotkov le deloma. "Bivši predstojnik je prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali, in v dobri veri, da bo delo v urgentnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo, sem popustil. Dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem centru. Za to sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor UKC Maribor odstopam," je dejal. Zahvalil se je vsem sodelavcem in sodelavkam za kakovostno oskrbo bolnikov.

Umik Flisa je bil po menjavi vlade letos spomladi in posledične menjave predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan. Vodenje je nekdanji kandidat Gibanja Svoboda za mariborskega župana prevzel oktobra 2023, trenutni mandat pa bi se mu iztekel konec marca 2028. UKC Maribor je vodil že v obdobju med junijem 2017 in junijem 2021.

Pred dvema tednoma je odstopil tudi predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen.

Vojko Flis
Vojko Flis
FOTO: UKC Maribor

Direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru je v izjavi ob odstopu zapisal: "To ni odločitev, ki bi jo sprejel zlahka. Vodenje te ustanove sem vedno razumel kot veliko odgovornost in kot posebno zaupanje, dolžnost in čast. To se kaže v priložnosti in časti sodelovati pri preobrazbi ustanove v Klinični center, ustanovitvi Medicinske fakultete v Mariboru in pri največjem investicijskem ciklusu v zgodovini ustanove."

V času svojega mandata si je, kot je poudaril, skupaj s sodelavci prizadeval, da bi bil Univerzitetni klinični center v Mariboru strokoven, odgovoren in usmerjen predvsem v bolnike. 

Odstopna izjava Vojka Flisa
Odstopna izjava Vojka Flisa
FOTO: UKC Maribor

Danes ocenjuje, da je po spremembi okoliščin nastopil trenutek, ko je prav, da možnost nadaljnjega razvoja ustanove prevzame nova ekipa.

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"Svoj odstop razumem kot odgovorno odločitev. Vodstvena funkcija je začasna, institucija pa ostaja. In prav institucija mora biti vedno pomembnejša od posameznika. Svoj mandat bom zaključil korektno in odgovorno ter naredil vse, da bo prehod urejen in miren.Univerzitetnemu kliničnemu centru v Mariboru, njegovim zaposlenim in predvsem našim bolnikom želim veliko uspeha tudi v prihodnje," je sklenil.  

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Vojko Flis odstop

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Samo navijač
05. 10. 2026 13.11
A to sedaj ta novi čistijo ?
Odgovori
0 0
wsharky
05. 10. 2026 13.08
če je Flis vodil UKC MB uspešno potem je to narobe svet.
Odgovori
+2
2 0
boslo
05. 10. 2026 13.09
Stevilke pravijo drugače, mnenja zaposlenih pravijo drugače,...
Odgovori
0 0
minkica91
05. 10. 2026 13.04
je bil že res čas.
Odgovori
+4
5 1
hypnosis
05. 10. 2026 13.03
Skrajni čas... pisarno pa naj kar sam prebarva zaradi kajenja...
Odgovori
+6
7 1
boslo
05. 10. 2026 13.03
Končno
Odgovori
+3
4 1
štajerc65
05. 10. 2026 12.51
Saj bo minister zobozdravnik nastavil svoj kader po naročilu Janeza. Ne se bat da kdo ne bi zasede mesta direktorja UKC Maribor.
Odgovori
+4
8 4
DEPE
05. 10. 2026 13.08
Enako je Flis Golobčkov, kaj bluziš...
Odgovori
+2
2 0
leseni metuljček
05. 10. 2026 12.51
A bo spet kandidiral za župana Maribora?
Odgovori
+2
3 1
Jak Tobim
05. 10. 2026 12.38
z zdravniki je podpisal, da delajo samo 30% (?) in.. ja, kaj pa drugega, sistem se je sesul. in kako naj sedaj nekdo to popravi?
Odgovori
+4
6 2
lakala28
05. 10. 2026 12.36
In sedaj bo nastopil bolnikov računalničar, strokovnjak za elektrifikacijo bolnice, monter oken v bolnici.... Kot v UKC Ljubljana.
Odgovori
+6
11 5
Vzorčen primer
05. 10. 2026 12.36
Naj napišejo koliko kadra je odšlo zaradi njega.
Odgovori
+7
12 5
zrela hruška
05. 10. 2026 12.41
kam so šli med kljucavnicarje?! 😁😅
Odgovori
+4
8 4
Vzorčen primer
05. 10. 2026 12.48
Med cvet slovenske inteligence na metelkovo.
Odgovori
+3
5 2
tron3
05. 10. 2026 12.35
Veliko je bilo cepljenih in marsikdo je že umrl a ne de Flis!!!!
Odgovori
+3
7 4
zrela hruška
05. 10. 2026 12.33
čisti janez v tišini. 😁
Odgovori
+5
8 3
Uroš
05. 10. 2026 12.32
naj se flis raje posveti strokovnemu delu tam je bil dober. ni vsak kirurg tudi dober menedžer.
Odgovori
+2
5 3
Protoc
05. 10. 2026 12.30
Zdej bo en nov prsu, pa bo zgradil novo bolnico..😂
Odgovori
+2
5 3
Heprk
05. 10. 2026 12.27
Zdaj bo strokovnjak Mahnic to vzel v svoje roke. Kulturen je ze in besedni zaklad je primeren.
Odgovori
+8
11 3
Aleksei Kaar
05. 10. 2026 12.22
Jansha, reši nas... :-)
Odgovori
+4
8 4
marker1
05. 10. 2026 12.21
Zadnji čas. Kader stare vlade.
Odgovori
-3
6 9
pravica1
05. 10. 2026 12.29
Boš odslej vsakega zdravnika vprašal najprej po partijski izkaznici?
Odgovori
+5
8 3
pa saj bo vredu
05. 10. 2026 12.31
Samo s prazno glavo lahko podaš takšen komentar.
Odgovori
+6
6 0
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