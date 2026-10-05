Odstopil direktor UKC Maribor Vojko Flis

Kot razlog je navedel najnovejše dogajanje v urgentnem centru. "Presojam, da je prišel čas, da damo možnost neki drugi ekipi, da vodi ustanovo naprej uspešno, tako kot je bila vodena doslej," je povedal v izjavi.
Po njegovih besedah v urgentnem centru UKC Maribor dela 39 specialistov urgentne medicine, a več kot 30 odstotkov le deloma. "Bivši predstojnik je prišel s prošnjo, da to napravimo na takšen način, da ti zdravniki ne bi odhajali, in v dobri veri, da bo delo v urgentnem centru v Mariboru teklo tako, kot bi naj teklo, sem popustil. Dovolil sem, da so v tolikšnem deležu delno zaposleni, kar seveda onemogoča dobro organizacijo dela v urgentnem centru. Za to sem odgovoren, to odgovornost jemljem resno in zato kot direktor UKC Maribor odstopam," je dejal. Zahvalil se je vsem sodelavcem in sodelavkam za kakovostno oskrbo bolnikov.
Umik Flisa je bil po menjavi vlade letos spomladi in posledične menjave predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan. Vodenje je nekdanji kandidat Gibanja Svoboda za mariborskega župana prevzel oktobra 2023, trenutni mandat pa bi se mu iztekel konec marca 2028. UKC Maribor je vodil že v obdobju med junijem 2017 in junijem 2021.
Pred dvema tednoma je odstopil tudi predstojnik urgentnega centra UKC Maribor Gregor Prosen.
Direktor Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru je v izjavi ob odstopu zapisal: "To ni odločitev, ki bi jo sprejel zlahka. Vodenje te ustanove sem vedno razumel kot veliko odgovornost in kot posebno zaupanje, dolžnost in čast. To se kaže v priložnosti in časti sodelovati pri preobrazbi ustanove v Klinični center, ustanovitvi Medicinske fakultete v Mariboru in pri največjem investicijskem ciklusu v zgodovini ustanove."
V času svojega mandata si je, kot je poudaril, skupaj s sodelavci prizadeval, da bi bil Univerzitetni klinični center v Mariboru strokoven, odgovoren in usmerjen predvsem v bolnike.
Danes ocenjuje, da je po spremembi okoliščin nastopil trenutek, ko je prav, da možnost nadaljnjega razvoja ustanove prevzame nova ekipa.
"Svoj odstop razumem kot odgovorno odločitev. Vodstvena funkcija je začasna, institucija pa ostaja. In prav institucija mora biti vedno pomembnejša od posameznika. Svoj mandat bom zaključil korektno in odgovorno ter naredil vse, da bo prehod urejen in miren.Univerzitetnemu kliničnemu centru v Mariboru, njegovim zaposlenim in predvsem našim bolnikom želim veliko uspeha tudi v prihodnje," je sklenil.
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