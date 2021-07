Odstopil državni sekretar na ministrstvu za pravosodje

Dr. Anže Erbežnik je na ministrstvu spadal v del ožje ekipe ministra Marjana Dikaučiča. Ta je nasledil Lilijano Kozlovič, potem ko je ta odstopila zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Evropske institucije so od Slovenije zahtevale čimprejšnje imenovanje, premier Janez Janša pa je nedavno v evropskem parlamentu povedal, da bo vlada postopek končala do jeseni. Izbrana kandidata iz prejšnjega razpisa sta junija na upravnem sodišču vložila tožbo zoper sklep vlade o neseznanitvi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev in predlog za začasno odredbo, v katerem sta med drugim zahtevala, da se do pravnomočnega zaključka upravnega spora prepove objavo novega javnega poziva k vložitvi kandidatur.

Ali je Erbežnikov odstop povezan z nadaljevanjem zapletov pri imenovanju tožilcev, za zdaj ni jasno. Vprašanja o tem smo poslali na ministrstvo za pravosodje. Strokovnjaka za kazensko pravo in kriminologijo je predsednik republike Borut Pahor v drugem krogu predlagal za ustavnega sodnika, vendar ga državni zbor ni potrdil. Prejel je 44 glasov. DZ je sicer zavrnil že tri kandidate za ustavnega sodnika. V prvem krogu Andraža Terška, nazadnje, v tretjem, pa Janeza Kranjca, ki mu je zmanjkal en glas.

Vlada je bila danes tudi tarča kritik Državnotožilskega sveta. Ta je vlado pozval, naj o predlogih za imenovanje državnih tožilcev odloči v najkrajšem možnem času. Predsednica sveta Tamara Gregorčič je v pozivu vladi opomnila, da je kadrovska stiska, s katero se soočajo nekatera državna tožilstva, tudi posledica "nepromptnega in selektivnega odločanja vlade o predlogih za imenovanje državnih tožilcev".