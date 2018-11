Odstopil je načelnik Upravne enote Ljubljana Lovro Lončar

Načelnik Upravne enote Ljubljana mag. Lovro Lončarje ministru za javno upravo Rudiju Medvedu posredoval informacijo o odstopu z mesta načelnika, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

'Odstop ne pomeni odgovornosti za nastalo situacijo'

V obrazložitvi je med drugim navedel: "Odstop sem podal po temeljitem razmisleku v želji in namenu, da se situacija oz. zadeve v Sektorju za upravne in notranje zadeve (SUNZ) oziroma v Upravni enoti Ljubljana čimprej uredijo ob zaupanju v medsebojne dogovore, ob novih dogovorjenih pogojih dela, usmeritvah in podpori s strani pristojnega ministrstva in novem pristopu vodenja."

Dodal je, da je naloge predstojnika vseskozi opravljal odgovorno in ob stalni komunikaciji z zaposlenimi, sindikatom in pristojnimi na Ministrstvu za javno upravo ter iskanju rešitev in izvajanju ukrepov za čim boljše delo Upravne enote Ljubljana, tako z vidika strank kot zaposlenih: "Odstop je moja osebna odločitev in ne pomeni odgovornosti za nastalo situacijo, ampak možnost in vzpodbudo, da se zadeve glede na izzive, ki Upravno enoto Ljubljana čakajo v prihodnje, čimprej razrešijo in da se zagotovi njeno nemoteno vodenje."

Neodvisno od postopkov imenovanja se bodo nadaljevale aktivnosti, povezane s stavko zaposlenih v Upravni enoti Ljubljana

Minister za javno upravo je takoj po seznanitvi z odločitvijo dosedanjega načelnika pričel s postopki za imenovanje vršilca/ke dolžnosti načelnika Upravne enote Ljubljana, v nadaljevanju pa bodo v čim krajšem času izvedeni tudi vsi postopki imenovanja novega načelnika ali načelnice omenjene upravne enote. Neodvisno od postopkov imenovanja pa se bodo nadaljevale aktivnosti za razrešitev situacije, ki je sprožila stavko zaposlenih v Upravni enoti Ljubljana.

Stavko so delavci sprožili, ker morajo zaposleni na okencih namreč zaradi velikega navala strank predvsem v zadnjih mesecih na delovnem mestu ostati tudi več ur po koncu delovnega časa, saj morajo obravnavati vse stranke, ki jih obiščejo v času uradnih ur. Podlaga za to je v uredbi o upravnem poslovanju, ki jo pripravlja ministrstvo za javno upravo. Zdaj nekdanji načelnik ljubljanske upravne enote Lovro Lončar ob začetku stavke ni želel govoriti o konkretnih ukrepih za težavne razmere na Tobačni. Lončar je pojasnil, da želijo nastalo situacijo razrešiti z razumevanjem zaposlenih in v skladu s pričakovanji strank.