Odstopil minister za izobraževanje Darjo Felda

Darjo Felda, profesor matematike, ki je od leta 2003 zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem, je vodenje ministrstva za izobraževanje prevzel januarja lani po rekonstrukciji vlade. Njegov predhodnik Igor Papič je namreč postal minister za visoko šolstvo.

"Potrebujemo drugačno šolo, drugačne podatke, drugačno delovanje," je takrat Felda poudaril na predstavitvi pristojnemu odboru in dodal, da so potrebne nujne spremembe zakona o osnovni šoli. Ocenil je tudi, da je ocenjevanje v šolah problematično in krivično, predvsem do nadarjenih otrok.

Vlada je pod njegovim vodenjem ministrstva sprejela spremembe zakona o osnovni šoli, ki so prinesle nekaj novosti, med drugim na področju nacionalnega preverjanja znanja, pravic učencev pri šolanju na domu in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami.

Prenovljeni zakon o osnovni šoli je z novim šolskim letom prinesel obvezni tuji jezik za prvošolce in nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce. Določa tudi, da je uspeh na NPZ v 9. razredu lahko eno od meril pri vpisu na srednje šole v primeru omejitev vpisa.

Ob zahtevah sindikatov po višjih plačah in kadrovskem pomanjkanju v šolstvu - trenutno primanjkuje okoli 4000 učiteljev - se je minister v svojem mandatu soočil tudi s porastom medvrstniškega nasilja in spletnimi grožnjami v šolah.