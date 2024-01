Odstopil odgovorni urednik Razvedrilnega programa TV SLO Vanja Vardjan

"V javnost so prišle navedbe o sumu morebitnih nepravilnosti pri izvedbi projekta izbora za Pesem Evrovizije, ki jih obravnava tudi KPK. Direktorica Televizije Slovenija (Ksenija Horvat, op. a.) je odstop odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV SLO že sprejela," so še zapisali na RTV Slovenija in dodali, da pa pri dosedanjem pregledu niso zaznali nobenih znakov koruptivnih dejanj, a da je kljub temu treba izpeljati postopke ugotavljanja morebitnih nepravilnosti.

Pojasnili so, da je Vardjan odstop ponudil zaradi skrbi za dobrobit RTV Slovenija, Razvedrilnega programa Televizije Slovenija, slovenskega evrovizijskega izbora in izbrane izvajalke. Z odstopom želi omogočiti nepristransko ugotavljanje dejstev pri izpeljavi projekta izbora za Pesem Evrovizije, so še zapisali.

Domnevne nepravilnosti pri izvedbi javnega natečaja

Komisija za preprečevanje korupcije je v začetku januarja prejela prijavo o domnevnih nepravilnostih pri izvedbi javnega natečaja za izbor letošnjega predstavnika na evrovizijskem tekmovanju, je poročal N1. RTV je 17. oktobra lani objavil vabilo za sodelovanje pri izboru predstavnika za Pesem Evrovizije, glavni izbor naj bi nato potekal januarja v televizijski oddaji, kjer bi se predstavile skladbe, ki bi prišle v ožji izbor. Seznam teh skladb in izvajalci naj bi bili znani najpozneje do 11. decembra.

Slab teden pred tem pa so iz RTV sporočili, da je predstavnik že izbran, in sicer na podlagi ocen strokovnih komisij. Na 68. tekmovanje za Pesem Evrovizije so tako poslali Raiven s skladbo Veronika.

Iz RTV so nato pojasnjevali, da oddaja s skladbami iz ožjega izbora ni bila smiselna, saj je Raiven, ki je bila k izboru povabljena s strani RTVS, že v predizboru prejela več kot polovico vseh mogočih točk. Dodatno tekmovanje se jim tako ni zdelo smiselno, čeprav tega pravila v oktobrskem vabilu niso navedli.