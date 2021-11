Odstopil poslanec SDS Ljubo Žnidar

Ljubo Žnidar je na zadnjih volitvah kandidiral v volilnem okraju Žalec, kjer je zbral 30,28 odstotka glasov, je navedeno na spletni strani SDS. Kot nadomestni poslanec je aprila lani v DZ nadomestil dotedanjo poslansko SDS Jelko Godec, ki je bila imenovana za državno sekretarko v kabinetu predsednika vlade.

V tem mandatu je Žnidar podpredsednik parlamentarne mandatno-volilne komisije ter član odborov za infrastrukturo, finance in zunanjo politiko.

Že leta 2011 je bil na predčasnih volitvah izvoljen za poslanca, od oktobra 2012 do marca 2013 pa je opravljal funkcijo državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in prostor. Od leta 2014 do 2018 je bil znova poslanec DZ, nato pa je služboval na DRI kot vodja projekta.

Poslancu funkcija preneha z dnem, ko je DZ na seji obveščen o odstopu.