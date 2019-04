Odstopil predsednik Državne revizijske komisije: Breme je postalo pretežko

Odstopil je predsednik Državne revizijske komisije Borut Smrdel . V svoji odstopni izjavi je navedel pritiske, ki so spremljali delo komisije in so botrovali njegovemu odstopu.

"Ko sem bil pred šestimi leti in pol imenovan na navedeno funkcijo (po tem, ko sem bil pri tem organu osem let zaposlen kot svetovalec), sem iskreno verjel, da za njeno opravljanje zadostujeta strokovno znanje in poštenje," je zapisal in dodal: "Moje razmišljanje je bilo, ko se sedaj oziram nazaj, naivno. Manjkale so mi namreč izkušnje."

Ob nastopu funkcije se, kot pravi, ni zavedal, da je dandanes popolnoma sprejemljivo, da se poskuša s ciljno usmerjenimi PR kampanjami redno vplivati na delo neodvisnih državnih organov in na njihovo odločanje. "Da je sprejemljivo načrtno vzbujanje dvoma v strokovnost in integriteto zaposlenih pri teh organih zgolj zato, ker posamezna odločitev organa, ne glede na to, kako strokovno prepričljiva ali utemeljena je, ne ustreza pričakovanjem, željam ali pa interesom udeležencev v postopku ali pa koga drugega,"je opisal pritiske, ki so jih bili deležni člani komisije.

Pravi še, da se ni zavedal niti, da je povsem sprejemljivo v položaju, ko je s strani neodvisnega državnega organa ugotovljeno nezakonito ravnanje, kot odgovornega za ta položaj prikazati organ, ki je nezakonitost razkril, ne pa tistih, ki so ravnali nezakonito.

"Danes izkušnje imam, kar iskreno obžalujem,"je še zapisal Smrdel in zaključil:"V opisanih okoliščinah je breme vodenja Državne revizijske komisije zame postalo pretežko, zato odstopam s funkcije predsednika tega organa."

Smrdel ostaja na komisiji

Smrdel je bil na mesto predsednika revizijske komisije imenovan septembra 2012, pred tem pa je bil tam osem let zaposlen kot svetovalec. Tudi po odstopu z mesta predsednika pa ostaja na komisiji, je potrdil.

Revizijski postopki v državi so bili vsa leta velikokrat predmet kritik, češ da podaljšujejo postopke izbire izvajalcev projektov, kar predvsem pri večjih infrastrukturnih projektih odmika čas gradnje. Tako so na komisijo v zadnjem času najbolj leteli očitki zaradi revizijskih postopkov pri iskanju izvajalca gradnje druge cevi predora Karavanke, ki ga Dars, potem ko je Državna revizijska komisija razveljavila njegovo prvotno izbiro, sedaj išče z neposrednimi pogajanji z nekaterimi od ponudnikov. Medtem se je gradnja na avstrijski strani začela že septembra.