Odstopil v. d. glavnega inšpektorja za delo Luka Lukić

Z vodstvenega položaja inšpektorata za delo je odstopil Luka Lukić. Položaj je zasedel septembra lani, ko ga je vlada za vršilca dolžnosti imenovala do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku. "Lukić je svoje delo na inšpektoratu opravljal uspešno in je s svojim vodenjem prispeval k pomembnim dosežkom na področju varstva delavskih pravic," so ob tem še sporočili z vlade.

Lukić je po njihovih informacijah odstopil zaradi "več nepričakovanih osebnih okoliščin", ki so vedno bolj oteževale usklajevanje med poklicnim in osebnim življenjem. Ker meni, da se svojemu delu zaradi osebnih zadev ne bi mogel posvetiti v tolikšni meri, kot si funkcija zasluži, je ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti podal svoj odstop.

"Prepričan sem, da je funkcija glavnega inšpektorja izjemno pomembna in da zahteva popolno predanost. V čast si štejem, da sem imel priložnost in zaupanje voditi inšpektorat," je povedal ob umiku s položaja.

Zamenjala ga je inšpektorica Katja Čoh Kragolnik