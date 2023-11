Odstopil vodja direktorata za Policijo Gregor Hudrič

Vodjo direktorata za Policijo in druge varnostne naloge na ministrstvu za notranje zadeve Gregorja Hudriča je v nedeljo nekaj po 15. uri v kraju Potoki ustavila policijska kontrola. Informacije so nam potrdili tudi na notranjem ministrstvu.

Hudrič je zaradi dogodka ministru za notranje zadeve Boštjanu Poklukarju že podal odstopno izjavo. "Tako je ne glede na ugotovljeno nizko stopnjo tako zaščitil svojo integriteto in integriteto ministrstva," so povedali na ministrstvu ter dodali, da Hudrič svoje ravnanje obžaluje in zanj prevzema polno odgovornost. Poklukar bo tako vladi predlagal razrešitev Hudriča in tudi novega v. d. generalnega direktorja direktorata za Policijo in druge varnostne naloge.

Ob tem pa na ministrstvu poudarjajo še, da alkohol ne sodi za volan. "Zagovarjamo ničelno toleranco do alkohola v prometu."

Dr. Gregor Hudrič je vodenje Direktorata za Policijo in druge varnostne naloge prevzel pod aktualnim notranjim ministrom. Od leta 1996 do 2010 je bil zaposlen v Policiji, kjer je karierno napredoval od policista do komandirja Policijske postaje Jesenice. Nato se je zaposlil v Direktoratu za policijo in druge varnostne naloge na ministrstvu za notranje zadeve, kjer je bil tudi vodja sektorja za pritožbe zoper Policijo.

Med letoma 2019 in 2023 je bil direktor občinske uprave Občine Jesenice, po prenehanju funkcije pa se je vrnil na ministrstvo za notranje zadeve.