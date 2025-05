Odstopila direktorica Agencije za varnost prometa Simona Felser

"V obstoječem sistemskem okviru ne vidim realnih možnosti za uresničitev vizije agencije, ki bi temeljila na strokovni neodvisnosti, strateškem vplivu in sistemski upoštevanosti. V instituciji, katere namen ni zgolj izvajanje nalog, ampak tudi oblikovanje smernic in sooblikovanje politik, pa je to ključno," je navedla Simona Felser .

"Verjamem, da bodo prihodnji koraki agencije potekali na trdnih strokovnih temeljih in da bo agencija tudi v prihodnje ostala pomemben akter v nacionalnem prostoru prometne varnosti. Moja zavezanost ciljem iz resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2023-2030 ostaja - kot državljanka in kot strokovnjakinja, ki ji je področje prometne varnosti še naprej iskreno pomembno," je še zapisala Felser.

AVP se sicer v zadnjih dneh sooča tudi z očitki zaradi daljšanja čakalnih dob za izpitno vožnjo. V Sindikatu AVP opozarjajo na slabe pogoje za ocenjevalce na vozniškem izpitu in njihovo pomanjkanje, zaradi česar se daljšajo čakalne dobe za izpitno vožnjo. Plača ocenjevalca začetnika bi morala biti vsaj primerljiva s plačo učitelja vožnje, menijo v sindikatu, kjer so začeli priprave na stavko.

Na agenciji se zavedajo problematike podaljševanja čakalnih dob za izpitno vožnjo na nekaterih območjih in si aktivno prizadevajo za njeno reševanje, so za STA navedli v vodstvu agencije. Obenem so zagotovili, da dialog s sindikatom AVP ves čas poteka. Ministrstvo za infrastrukturo pa je v odzivu zagotovilo, da bodo sodelovali pri oblikovanju rešitve stavkovnih zahtev sindikata. Dodali so, da je večina le teh rešljiva na ravni AVP, problematika dodatka k plačam pa je stvar pogajanj na ravni vlade.

Vodja sektorja za izpitne centre na AVP Robert Gril pa je danes povedal, da bi stavka ocenjevalcev vozniških izpitov le podaljšala čakalne vrste za vozniške izpite. Čakalne dobe, ki znašajo do več mesecev, rešujejo tudi z dodatnimi pogodbenimi zaposlitvami, je dejal Gril v izjavi za medije.