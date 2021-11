Odstopila direktorica STO Maja Pak

"Slovensko turistično organizacijo (STO) zapuščam v odlični kondiciji, z vrhunsko, motivirano in kreativno ekipo, s katero smo v preteklih letih v tesni povezavi s turističnim gospodarstvom uspešno pozicionirali Slovenijo na globalnem turističnem zemljevidu kot zeleno in trajnostno usmerjeno destinacijo, ki se redno uvršča na lestvice najbolj atraktivnih in zaželenih turističnih destinacij," je zapisala v odstopni izjavi.

Dodala je, da je ponosna na dosežke STO v zadnjih sedmih letih in na to, da je imeli priložnost voditi organizacijo, "ki je Slovenijo postavila za primer dobre prakse na področju razvoja in implementacije trajnostnega turizma na globalni ravni".

Ponosna je na to, da na STO vsi zaposleni delijo ključne vrednote organizacije, ki so strokovnost, visoki kakovostni standardi, partnerstvo s turističnim gospodarstvom, timsko delo, inovativnost, digitalizacija, transparentnost in gospodarnost, je dodala.

Kot vršilka dolžnosti je vodenje STO prevzela septembra 2010 istega leta decembra pa ji je vlada podelila poln mandat. Pred prevzemom mandata je bila na organizaciji generalna sekretarka, kasneje pa vodja oddelka za raziskave in razvoj. Še pred delom v STO je bila produktni vodja za angleško govoreče države v Zdravilišču Rogaška.

Sprva je STO vodila dve leti in pol, vlada je nato organizacijo združila z agencijo Spirit Slovenija, leta 2015 pa je vlada znova vzpostavila samostojno nacionalno turistično agencijo. Pakova je tako leta 2015 ponovno prevzela vodenje, ki jo je vodila do danes.

Pri STO so zapisali, da so bili v tem obdobju narejeni veliki premiki v smeri prepoznavnosti in želenega pozicioniranja Slovenije v mednarodnem prostoru, konsistentnega znamčenja v skladu z znamko I feel Slovenia, v smeri digitalne preobrazbe trženja in oblikovanja partnerstev z najuglednejšimi mednarodnimi združenji organizatorjev potovanj. Spomnili so še na opazni napredek v razvoju trajnostne gastronomije, ki je vplival na prihod Michelinovega vodnika v Slovenijo ter imenovanje Slovenije za Evropsko gastronomsko regijo 2021.

Zaključili so, da se Pakova do nadaljnjega vrača na prejšnje delovno mesto na STO.