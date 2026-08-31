Odstopila direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič torej s 1. septembrom odstopa s položaja. Kot so potrdili za Delo, bo v zavodu ostala zaposlena in se posvetila strokovnemu delu, tudi v mednarodnem okolju.
Poplas Susičeva je ZD Ljubljana vodila od aprila 2021, ko je na položaju nasledila upokojenega Rudija Dolška. Njen mandat so večkrat spremljale kritike zaradi razmer v največjem slovenskem zdravstvenem domu, predvsem zaradi kadrovskih težav, medtem ko jo je ljubljanski župan Zoran Janković zagovarjal kot sposobno in uspešno direktorico.
V prvih letih njenega vodenja je ZD Ljubljana zapustilo več deset zdravnikov, konec leta 2022 je brez izbranega osebnega zdravnika ostalo več kot 31.000 ljudi. Zaradi razmer je njeno vodenje javno kritiziral tudi takratni zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan.
V zadnjih letih so se težave z dostopnostjo razširile tudi na pediatrijo, dodatne polemike pa so sprožili nagrajevanje vodstva, njeno sočasno delo v zasebnem zavodu Multimedicus in letošnji pilotni projekt administrativnega dne. Vodstvo ZD Ljubljana je očitke o slabem vodenju zavračalo in opozarjalo, da je pomanjkanje družinskih zdravnikov sistemski problem celotne države.
Razlog za njen odstop ni znan.
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