Odstopila direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič

Vodenje zavoda kot vršilka dolžnosti direktorice prevzema Polona Szilvassy.

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič torej s 1. septembrom odstopa s položaja. Kot so potrdili za Delo, bo v zavodu ostala zaposlena in se posvetila strokovnemu delu, tudi v mednarodnem okolju.

Poplas Susičeva je ZD Ljubljana vodila od aprila 2021, ko je na položaju nasledila upokojenega Rudija Dolška. Njen mandat so večkrat spremljale kritike zaradi razmer v največjem slovenskem zdravstvenem domu, predvsem zaradi kadrovskih težav, medtem ko jo je ljubljanski župan Zoran Janković zagovarjal kot sposobno in uspešno direktorico.