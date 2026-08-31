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Slovenija

Odstopila direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič

Ljubljana, 31. 08. 2026 11.22 pred 53 minutami 1 min branja 11

Avtor:
N.Š.
Direktorica ZD Ljubljana Antonija Poplas Susič

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič s 1. septembrom odstopa s položaja. Njen mandat so večkrat spremljale kritike zaradi razmer v največjem slovenskem zdravstvenem domu, predvsem zaradi kadrovskih težav, medtem ko jo je ljubljanski župan Zoran Janković zagovarjal kot sposobno in uspešno direktorico.

Vodenje zavoda kot vršilka dolžnosti direktorice prevzema Polona Szilvassy.

Direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas Susič torej s 1. septembrom odstopa s položaja. Kot so potrdili za Delo, bo v zavodu ostala zaposlena in se posvetila strokovnemu delu, tudi v mednarodnem okolju.

Poplas Susičeva je ZD Ljubljana vodila od aprila 2021, ko je na položaju nasledila upokojenega Rudija Dolška. Njen mandat so večkrat spremljale kritike zaradi razmer v največjem slovenskem zdravstvenem domu, predvsem zaradi kadrovskih težav, medtem ko jo je ljubljanski župan Zoran Janković zagovarjal kot sposobno in uspešno direktorico.

Antonija Poplas Susič
Antonija Poplas Susič
FOTO: Bobo

V prvih letih njenega vodenja je ZD Ljubljana zapustilo več deset zdravnikov, konec leta 2022 je brez izbranega osebnega zdravnika ostalo več kot 31.000 ljudi. Zaradi razmer je njeno vodenje javno kritiziral tudi takratni zdravstveni minister Danijel Bešič Loredan

V zadnjih letih so se težave z dostopnostjo razširile tudi na pediatrijo, dodatne polemike pa so sprožili nagrajevanje vodstva, njeno sočasno delo v zasebnem zavodu Multimedicus in letošnji pilotni projekt administrativnega dne. Vodstvo ZD Ljubljana je očitke o slabem vodenju zavračalo in opozarjalo, da je pomanjkanje družinskih zdravnikov sistemski problem celotne države.

Razlog za njen odstop ni znan. 

zd ljubljana poplas susič odstop

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KOMENTARJI11

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rogla
31. 08. 2026 12.26
Malo pozno, a nekateri bodo veseli, da se je znebijo!
Odgovori
0 0
alex cross
31. 08. 2026 12.21
Prepozno... Veliko škode bo treba popravit
Odgovori
+1
1 0
ho?emVšolo
31. 08. 2026 12.14
Ji je Jankovič dal soglasje.
Odgovori
0 0
KatiFafi
31. 08. 2026 12.01
Naj gre v penzijo ane.
Odgovori
+1
2 1
wsharky
31. 08. 2026 11.59
Zoran kraljica 10% jo je zagovarjal, ker je zaposlila njegovo farmacevtko ali kako?
Odgovori
+4
5 1
komercialka
31. 08. 2026 11.56
Oficiji z Zokijeve potapljajoče barke počasi zapuščajo krov... Bolje prej kot prepozno.
Odgovori
+4
5 1
komercialka
31. 08. 2026 11.53
Ali je to krzno okoli vratu spoštovane gospe nutrija?
Odgovori
+2
3 1
komercialka
31. 08. 2026 11.55
Oficirji prvega med prvimi v Ljubljani zapuščajo potapljajočo se barko...
Odgovori
+3
4 1
kala 09
31. 08. 2026 11.52
Verjetno samovoljno
Odgovori
+1
1 0
obožeobože
31. 08. 2026 11.49
Čas je za nove moči!
Odgovori
+3
3 0
Hc4life
31. 08. 2026 11.48
Če jo je pastirček iu čuprije zagovsrjal ,pol že je sposobna ....Ta zdravstveni dom je največja štala v slo
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+6
6 0
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