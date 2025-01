Po Golobovem pozivu odstopila že dva člana sveta agencije za energijo

Golob je svet agencije pozval k odstopu, češ da morajo tisti, ki so za to odgovorni, nositi posledice.

Predsednik vlade Robert Golob je še pred novim letom pozval agencijo, da vzpostavi pogoje za vrnitev starega sistema obračuna omrežnine z letošnjim februarjem. Prejšnji teden je na seji vlade pojasnil, da so prejeli veliko pritožb in pozivov od fizičnih oseb in gospodarstva, da posežejo na področje omrežnine. Ob tem je pripomnil, da niti akt o omrežnini niti metodologija, na kateri temelji, ne izpolnjujeta osnovnih zakonskih pričakovanj.

Na agenciji za energijo sta odstopila dva člana sveta, in sicer Mitja Breznik in Sandi Šterpin , poroča Večer. Obema bi se sicer šestletni mandat iztekel šele leta 2029. Poleg omenjenih so člani sveta še predsednik sveta Franc Žlahtič , Borut Bratina in Janez Kopač , vsem trem mandat poteče junija 2026. Ena od glavnih nalog sveta je tudi imenovanje in razreševanje direktorja agencije.

V agenciji so dan pozneje zapisali, da ne vidijo potrebe po prenehanju uporabe nove metodologije. Po njihovih besedah se je po uvedbi reforme namreč zgodilo, kar so predvidevali – večina gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev bo po njihovih besedah na letni ravni plačala manj.

Bratina je menil, da je Golobov odziv v nasprotju z evropsko in slovensko zakonodajo. Opozoril je, da so lahko člani sveta razrešeni samo v skladu z zakonskimi določbami, ki pa jih, kot je povedal, niso kršili. Kot poroča omenjeni časnik, sta se Breznik in Šterpin kljub temu odzvala na Golobov poziv. Po navedbah agencije nista navedla posebnih razlogov za svoj odstop.

Na ministrstvu za okolje, prostor in energijo pa so medtem že objavili poziv za zbiranje predlogov novih kandidatov za člana sveta agencije. O izbranih kandidatih, ki se lahko prijavijo do 29. januarja, bo na predlog vlage nato odločal državni zbor.

Pogoji za člana sveta agencije so, da mora biti slovenski državljan z visokošolsko izobrazbo najmanj druge stopnje, prav tako mora biti strokovnjak za elektrotehniška, strojnotehniška, ekonomska ali pravna vprašanja s področja energetike. Za položaj ne morejo kandidirati poslanci, člani vlade, člani organov političnih strank, župani ali podžupani. Podrobneje pa so omejitve navedene v pozivu.