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Slovenija

Odstopila generalna direktorica zavoda za zaposlovanje

Ljubljana, 20. 10. 2026 11.46 pred 38 minutami 1 min branja 21

Avtor:
STA K.H.
Greta Metka Barbo Škerbinc

Generalna direktorica Zavoda RS za zaposlovanje Greta Metka Barbo Škerbinc je podala odstopno izjavo, so potrdili na zavodu. Več informacij, tudi v zvezi z razlogi za to odločitev, niso posredovali. Z odstopom se mora zdaj seznaniti vlada, ki bo tudi imenovala novo vodstvo.

Greta Metka Barbo Škerbinc je bila na čelu Zavoda RS za zaposlovanje od februarja 2023. Najprej je zavod vodila kot v. d. generalne direktorice, s februarjem 2024 pa je nastopila poln mandat.

Diplomirana politologinja je na zavodu zaposlena od leta 1993, leta 2022 pa se je vmes za nekaj manj kot leto dni zaposlila na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na zavodu je opravljala različne naloge, začela je na območni službi Maribor na področju aktivne politike zaposlovanja in na analitiki, nadaljevala pa na centralni službi zavoda, kjer je bila pretežno na različnih vodstvenih delovnih mestih. Do januarja 2020 je bila šest let namestnica takratne generalne direktorice Mavricije Batič.

Na čelu zavoda je nasledila Mitjo Bobnarja.

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zavod za zaposlovanje greta metka barbo škerbinc odstop

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KOMENTARJI21

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prfox
20. 10. 2026 12.28
260 milijonov evro ne leto bi privarčevali z ukinitivijo zavoda - naj se namenu odplačilu dolga Slovenije, da se zmanjšajo tudi obresti iz zadolževanja
Odgovori
0 0
patogen
20. 10. 2026 12.23
Na Zavodu je bila dolgo praksa, da dobiš listek s telefonsko agencije čez mejo. To pa je bilo vse.
Odgovori
+1
1 0
patogen
20. 10. 2026 12.22
Dovolj je bilo ležanja na direktorskem stolčku. Njeno delo je bilo prirejanje števila nezaposlenih političnim potrebam. Ko je prišel Pernati na oblast, je naenkrat bilo brisanih veliko število nezaposlenih iz evidenc.
Odgovori
0 0
Garammasala8
20. 10. 2026 12.22
Odstopajo vsi po vrsti. Kje je razlog?
Odgovori
0 0
prfox
20. 10. 2026 12.22
Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) letno upravlja in razporeja proračun v višini približno 260 milijonov evro ?
Odgovori
0 0
Bbcc12
20. 10. 2026 12.20
Pod janšo bo veliko ljudi rabilo delo pa ga ne bo. Zato je raje rekla hvala lepa takemu šefu.
Odgovori
-2
0 2
wsharky
20. 10. 2026 12.15
ni esdeesofka pa so ji namignili, da naj sama odstopi
Odgovori
+0
2 2
patogen
20. 10. 2026 12.23
Je Golobova. Kar naj jo ima.
Odgovori
0 0
prfox
20. 10. 2026 12.15
V tujini imajo agencije, ki nekomu dejansko dobijo službo.
Odgovori
+1
3 2
Bbcc12
20. 10. 2026 12.21
Res je. A pod Janšo še zavoda za zaposlovanje ne bo.
Odgovori
+0
1 1
prfox
20. 10. 2026 12.14
Koliko bi privarčevali, če se ukine ta zavod?
Odgovori
+3
3 0
suleol
20. 10. 2026 12.11
se bo ze zvedlo
Odgovori
0 0
Špica
20. 10. 2026 12.11
nobene skode...
Odgovori
+2
2 0
tincoop
20. 10. 2026 12.01
Vzrok je znan, ampak ni javen!
Odgovori
+7
7 0
kr en 123
20. 10. 2026 12.00
Se je odločila, da gre malo na zavod...
Odgovori
+1
2 1
300 let do specialista
20. 10. 2026 11.59
Mogoče odpira filialo v Nepalu.
Odgovori
+3
4 1
majsterinegasrat
20. 10. 2026 11.55
Tale ZRSZ je bolj kot ne sam sebi namen. Nikogar ne poznam, ki bi mu ZRSZ zrihtal službo.
Odgovori
+6
10 4
Desniprepad
20. 10. 2026 12.01
Mogoče si pa ti samemu sebi namen. si sedaj vprašal
Odgovori
-1
4 5
majsterinegasrat
20. 10. 2026 12.05
Sem in sem prišel ravno do takšnega sklepa. Moje življenje je namenjeno ravno meni in nikomur drugemu, nobeni religiji, nobeni ideologiji, samo meni.
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+3
4 1
kunccix
20. 10. 2026 12.13
Pa SDSu ste se pokorno predali, to ste pozabili napisat
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+0
1 1
Garammasala8
20. 10. 2026 12.23
O, ja, mnogim.
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0 0
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