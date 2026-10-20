Odstopila generalna direktorica zavoda za zaposlovanje

Greta Metka Barbo Škerbinc je bila na čelu Zavoda RS za zaposlovanje od februarja 2023. Najprej je zavod vodila kot v. d. generalne direktorice, s februarjem 2024 pa je nastopila poln mandat.

Diplomirana politologinja je na zavodu zaposlena od leta 1993, leta 2022 pa se je vmes za nekaj manj kot leto dni zaposlila na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Na zavodu je opravljala različne naloge, začela je na območni službi Maribor na področju aktivne politike zaposlovanja in na analitiki, nadaljevala pa na centralni službi zavoda, kjer je bila pretežno na različnih vodstvenih delovnih mestih. Do januarja 2020 je bila šest let namestnica takratne generalne direktorice Mavricije Batič.

Na čelu zavoda je nasledila Mitjo Bobnarja.