Odstopila nadzornika Zavarovalnice Triglav Bračko in Kavčič

Člana nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav Branko Bračko in Peter Kavčič sta družbo obvestila o nepreklicnem odstopu. Na položaju bosta sicer ostala do redne letne skupščine delničarjev, vendar najpozneje do 30. junija prihodnje leto.

Da bi zagotovila ustrezno izvedbo nominacijskih postopkov, bosta Branko Bračko in Peter Kavčič, ki sta bila v nadzorni svet imenovana maja lani, nepreklicno odstopno izjavo podala z dnem, ko bo nadzorni svet družbe potrdil letno poročilo skupine največje slovenske zavarovalnice za letos, vendar najpozneje 31. marca prihodnje leto. Učinkovanje njunega odstopa in prenehanje mandata člana nadzornega sveta nastopi z dnem zasedanja redne letne skupščine delničarjev družbe – ki bo skladno s finančnim koledarjem za prihodnje leto predvidoma 6. junija – vendar najpozneje 30. junija prihodnje leto. icon-expand Zavarovalnica Triglav FOTO: Bobo Ime Branka Bračka je sicer znano iz zgodbe, povezane z nadzornim svetom Petrola. Na skupščini konec leta 2020 je bil imenovan v nadzorni svet te družbe, mandat nadzornika pa bi nastopil 11. aprila. A se je izkazalo, da kot dolgoletni član izvršilnega odbora SDS in vodja njene celjske regijske koordinacije – torej funkcionar politične stranke – ne bi smel biti imenovan v nadzorne svete podjetij z državno naložbo. Bračko, ki je trdil, da se mu je funkcija v stranki iztekla že sredi 2020, je nato podal odstopno izjavo, pozneje pa je bilo njegovo ime izbrisano iz nabora članov izvršilnega odbora stranke.