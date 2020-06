Odstopila notranji minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Travnar

Odstop Aleša Hojsa prihaja v času, ko na 11 naslovih v Sloveniji potekajo hišne preiskave zaradi sporne nabave zaščitne opreme. "Pooblastila mi ne dovoljujejo vmešavanja v delo policije ali NPU. Današnje preiskave so politično motivirano delo. Sprejemam politično odgovornost in zato sem predsedniku vlade podal odstop z mesta ministra za notranje zadeve," je povedal Hojs in dodal, da je kazniva dejanja potrebno preganjati in ustrezno sankcionirati, a "imamo celo vrsto kazenskih zadev, ki na NPU, tožilstvih in sodiščih že leta stojijo".