Odstopila ravnateljica dolenjske OŠ, kjer naj bi učitelj spolno napadel učenca

Na eni izmed dolenjskih osnovnih šol naj bi učitelj spolno napadel učenca. Šlo naj bi za dopisovanje in pošiljanje neprimernega foto- in videomateriala učencu prek družbenih omrežij. Inšpektorat je izrekel suspenz učitelju, zaradi suma storitve kaznivega dejanja opustitve ovadbe kaznivega dejanja ali storilca pa je bila ovadena tudi ravnateljica. Učitelj naj bi se po pričevanjih tudi po suspenzu vračal na šolo in pogovarjal z učenci.

Ostrih kritik je bil deležen tudi svet zavoda. Ta je namreč ravnateljico soglasno podprl, tudi po tem, ko je bila proti njej podana kazenska ovadba. Svet se je nato 21. junija sestal na izredni seji, kjer je obravnaval ukrepe, ki so bili sprejeti za zaščito žrtve ter ostalih učencev na osnovni šoli. Na zasedanju so ravnateljici znova izrekli podporo, vendar se je ta vseeno odločila, da odstopi. "Ne glede na izkazano podporo sveta zavoda, za katero sem osebno zelo hvaležna, sem se odločila, da podam prošnjo za razrešitev z delovnega mesta ravnateljice. Gre za mojo osebno odločitev, ko mora človek presoditi v korist sebe in svojega lastnega zdravja," je zapisala v odgovoru na naše novinarsko vprašanje.

Svet zavoda: Inšpektorat je presegel svoje pristojnosti

Svet zavoda kljub kritikam inšpektorata še vedno vztraja, da so dosledno izvedli vse predpisane postopke, ki so bili potrebni za zasledovanje cilja zaščite in dobrobiti otrok šole. Kot pojasnjujejo v odgovoru na naše vprašanje, ki smo jim ga zastavili pred dvema tednoma, so že 14. novembra lani na izredni seji sveta odločili, da o tem javno ne bodo razpravljali v korist zaščite otroka in delavca. Na isti seji so tudi soglasno zavrnili predlog razrešitve ravnateljice.

"Inšpektorat za šolstvo je uvedel spremljavo dela z izvedenci Zavoda RS za šolstvo, ki so dlje časa spremljali delo in utrip na šoli. V obsežnem poročilu ni ugotovljene kakršnekoli nepravilnosti." Inšpektoratu pa očitajo, da je občino, zbor delavcev in svet staršev obveščal o nedokončanem inšpekcijskem postopku ter o nedokazanih in nepotrjenih očitkih ter s tem presegel svoje pristojnosti.