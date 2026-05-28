Odstopili še trije državni sekretarji

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na podlagi odstopnih izjav tako danes vse tri državne sekretarje razrešila.

Kot so zapisali v sporočilu po vladni seji, je Marko Koprivc ministru za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandru Jevšku odstopno izjavo za razrešitev s funkcije državnega sekretarja podal zaradi osebnih razlogov. S položaja, ki ga je zasedal ves mandat, bo razrešen z 31. majem.

Vlada se je seznanila tudi z odstopom Maše Žagar s funkcije državne sekretarke v ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Funkcija, ki jo je nastopila 1. maja lani, ji bo prenehala 28. maja.

Janja Zupančič je bila na položaj državne sekretarke na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje medtem imenovana 8. oktobra 2024, vlada pa jo je danes razrešila, potem ko je ministru Vinku Logaju podala odstopno izjavo.

Odhajajoča vlada je obenem danes ugotovila, da bo državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar, ki je bil zadolžen za koordinacijo projekta nove nuklearke v Krškem (Jek 2) z opravljanjem nalog prenehal 31. maja.