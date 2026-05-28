Slovenija

Odstopili še trije državni sekretarji

Ljubljana, 28. 05. 2026 15.13

Avtor:
STA M.V.
Marko Koprivc

Pred nastopom nove desne vlade pod vodstvom Janeza Janše so odstopili še trije državni sekretarji - Marko Koprivc s kohezijskega ministrstva, Maša Žagar s kmetijskega in Janja Zupančič z ministrstva za vzgojo in izobraževanje. S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja Danijela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt Jek 2.

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na podlagi odstopnih izjav tako danes vse tri državne sekretarje razrešila.

Kot so zapisali v sporočilu po vladni seji, je Marko Koprivc ministru za kohezijo in regionalni razvoj Aleksandru Jevšku odstopno izjavo za razrešitev s funkcije državnega sekretarja podal zaradi osebnih razlogov. S položaja, ki ga je zasedal ves mandat, bo razrešen z 31. majem.

Vlada se je seznanila tudi z odstopom Maše Žagar s funkcije državne sekretarke v ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Funkcija, ki jo je nastopila 1. maja lani, ji bo prenehala 28. maja.

Janja Zupančič je bila na položaj državne sekretarke na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje medtem imenovana 8. oktobra 2024, vlada pa jo je danes razrešila, potem ko je ministru Vinku Logaju podala odstopno izjavo.

Odhajajoča vlada je obenem danes ugotovila, da bo državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Danijel Levičar, ki je bil zadolžen za koordinacijo projekta nove nuklearke v Krškem (Jek 2) z opravljanjem nalog prenehal 31. maja.

Danijel Levičar
FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem se je seznanila s končnim poročilom o delovanju delovne skupine vlade za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu Jek 2 za obdobje september 2023 - april 2026, ki je delovala v kabinetu premierja Roberta Goloba.

Kot so zapisali, so bili v času delovanja delovne skupine vzpostavljeni ključni postopki, strokovne podlage in mehanizmi medresorske koordinacije za pripravo projekta do sprejema končne investicijske odločitve, ki je predvidena do konca leta 2028.

Delovna skupina je izvedla 22 rednih in eno dopisno sejo ter sprejela 133 sklepov, pri čemer je bila velika večina tudi izvedenih.

V ospredju nadaljnjih aktivnosti ostajajo umeščanje projekta v prostor, priprava finančne konstrukcije, izbor dobavitelja reaktorske tehnologije, priprava posebnega zakona za Jek 2 in ustanovitev projektne družbe za vodenje te največje načrtovane investicije v zgodovini samostojne države.

Pomembno bo tudi usklajevanje z Evropsko komisijo glede postopkov državne pomoči, priprava regionalnega razvojnega zakona za regijo Posavje ter nadaljnja krepitev kadrovskih in institucionalnih zmogljivosti države na področju jedrske energije, so še zapisali v kabinetu predsednika vlade.

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

toncek baloncek
28. 05. 2026 16.12
Tooo, adijo levaki in vase pravice na pravice migrantske, ko delate za vse drugo samo za slovence ne
lizing
28. 05. 2026 16.11
Pravilno.
Antena
28. 05. 2026 16.08
In ?
123soba
28. 05. 2026 16.06
Samo še novi JEK potrebujemo, potem smo za naslednjih 20 let zapečateni...
Gologuzanac
28. 05. 2026 16.02
Psi lajajo karavna gre dalje ...... Odfrčite levi kurbanbajrami
Kameleon Kiddo
28. 05. 2026 16.09
Kaj si? Ti si tudi levi. Tvoja mentalna kapaciteta je na LEVI strani GAusove kruvulje. Podpovprečno sedi 1.
mataX
28. 05. 2026 16.02
Je minister za kohezijo in regionalni razvoj našel novo službo F. Trćku?
1aspik
28. 05. 2026 15.56
Koprivc za vekomaj adijo
piu
28. 05. 2026 15.55
Politično kadrovani.........sicer odstop ni dovolj morali bi dati še odpoved.....
Vrana in vrabček
28. 05. 2026 15.55
Ah, za Mašo Žagar so že prej na MKGP prirejali razpise in prestavljali ljudi s položajev, zato da se bo gospa sedaj lepo usedla na mesto direktorice enega izmed organov v sestavi MKGP. Samo rit si rešujejo tile drzavni sekretarji in si sedaj v paniki ker vedo da bodo odleteli, delajo "back up" plan. Novinarji pozanimajte se čez mesec ali dva kaj delajo ti ljudje, pa vam bodo jasni njihovi osebni razlogi.
Delavec_Slo
28. 05. 2026 15.54
Nesposobneži že odhajajo, še 90.000 jih mora it!
Vakalunga
28. 05. 2026 15.52
A je Tanja Fajon že na zavodu prašam za soseda, ker on je tudi tam )))? Saj poznamo po zakonu smo vsi enaki, oziroma kdaj bomo enaki ??
bandit1
28. 05. 2026 15.51
Po obstoječi zakonodaji so državni sekretarji dolžni ponuditi odstop novim ministrom. Ne nakladjte.
panorama panorama
28. 05. 2026 15.50
Marko Koptivec je letos prisel v lokal v KP ob 7h zjutraj in zahteval peĉenega piŝĉanca. Model je iz LUNE...
Vera in Bog
28. 05. 2026 15.50
Ne bom rekel da so vsi zanič, ampak v kakšnem stanju smo, so delali bolj malo.
Bad Minton
28. 05. 2026 15.50
Ko se ladja potaplja, podgane bežijo.
luksi123
28. 05. 2026 15.45
Odlično, več kot joh bo šlo, bolje bo
KatiFafi
28. 05. 2026 15.43
Marko Koprivc je res nadležen.
Vera in Bog
28. 05. 2026 15.50
On je psiho :))
Quatflow
28. 05. 2026 15.40
Pricakovano glede na zamenjavo vlade
Fery Zaka
28. 05. 2026 15.37
Predvidevam da so jih zgolj prezaposlili. Verjetno z enako plačo. Trije drugi pa bodo dobili njihovo. Tako vsi zmagamo, najbolj pa davkoplačevaci.
Vera in Bog
28. 05. 2026 15.37
Golob ni len, ampak tile njegovi v vladi pa skoraj vsi
