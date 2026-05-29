Slovenija

Odstopili sekretarki na finančnem ministrstvu

Ljubljana, 29. 05. 2026 17.30 pred 49 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA M.V.
saša, jazbec

Državnim sekretarjem, ki so odstopili pred nastopom nove vlade pod vodstvom Janeza Janše sta se pridružili še državni sekretarki na finančnem ministrstvu Gordana Pipan in Saša Jazbec. Funkcija jima bo prenehala 1. junija.

Z njunima odstopoma se je danes na dopisni seji seznanila vlada, ki opravlja tekoče posle.

Pred Gordano Pipan in Sašo Jazbec so v preteklih dneh že odstopili državni sekretarji na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Urban Kodrič in Janja Zupančič, na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen, na zunanjem ministrstvu Melita Gabrič, na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Marko Koprivc in na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Maša Žagar.

Preberi še Odstopili še trije državni sekretarji

S koncem maja bo prenehala tudi funkcija državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Danijela Levičarja, ki je bil odgovoren za projekt Jek 2.

Vlada je s položaja direktorice vladnega urada za komuniciranje obenem pred tednom dni razrešila Petro Bezjak Cirman in za vršilko dolžnosti imenovala Špelo Vovk.

sekretarji odstop vlada

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

grumf
29. 05. 2026 18.24
Hehe, podgance bežijo...
Odgovori
0 0
daedryk
29. 05. 2026 18.17
zlata doba mejnih znanosti v opoziciji je ze nastopila. za zacetek lahko pojasnimo, da je kmalu zatem, ko je v osmem stoletju prihod krscanstva povzrocil 60% upad prebivalstva karantanije, moravija zradirala nemski norik. tudi sicer sem sklenil, da se v prihodnje glede verodostojnosti ne bom vec prilagajal vsebinam, temvec se bom raje drzal resnice.
Odgovori
-1
0 1
Anion6anion
29. 05. 2026 18.13
Pravilno. Vsi državni sekretarji morajo ponuditi odstop ko se zamenja minister.
Odgovori
+9
9 0
Rdečimesečnik
29. 05. 2026 18.12
Bežite lopovi
Odgovori
+7
9 2
Uri Levi
29. 05. 2026 18.02
Ufff se sekiramo državljani. Res so bili doprinos k blaginj sploh, če pogledamo Koprivca. Naj desna vlada čim prej začne delati, ker majhni podjetniki potrebujemo razbremenitev in ne obremenitev.
Odgovori
+13
14 1
enapi
29. 05. 2026 17.56
Hvale vredno, da ne čakajo na odpravnine.
Odgovori
+8
10 2
