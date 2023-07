Kaj prinaša zakon o dolgotrajni oskrbi?

Prihodnje leto bo oskrbovalec družinskega člana prevzel naloge družinskega pomočnika. Centri za socialno delo bodo tistim, ki bi denimo pomoč potrebovali samo nekaj ur na teden, izrisali osebni načrt storitev. Kar pomeni, da jim ne bo treba v dom starejših oziroma ne bodo več prepuščeni sami sebi.

Od 1. julija 2025 bo možno koriščenje dolgotrajne oskrbe na domu, ki bo denimo vključevala fizioterapijo. In to brez doplačila uporabnika. To je tudi dan, ko bomo pričeli plačevati nov davek. Zaposleni in delodajalci vsak po odstotek od bruto plače, upokojenci odstotek od neto pokojnine. Samozaposleni in kmetje dva odstotka od prejemka.