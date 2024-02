Potem ko je britanski dvor ta teden presenetil z novico, da so kralju Karlu III. med operacijo zaradi povečane prostate odkrili raka, in to ne na prostati, ves svet ugiba, za kakšnega raka bi lahko šlo. Na kaj lahko naletijo urologi med operacijo prostate, ki jo je prestal denimo tudi naš nekdanji predsednik Borut Pahor in številni drugi, saj ima kar 40 odstotkov moških, ki so stari med 50 in 60 let, težave z uriniranjem? Z vsakim desetletjem pa se ta odstotek le še veča.