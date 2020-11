Odstranili več ton odpadkov, ki so jih Italijani odvrgli pri udornici Risnik v Divači

Včeraj so iz zemljišča ob regionalni cesti med Divačo in Lipico, ob udornici Risnik blizu varovanega območja Parka Škocjanskih jam, odstranili približno 40 ton nezakonito odloženih odpadkov. Gre za odpadke, ki so jih tja nezakonito odložili neznani storilci letos spomladi, so sporočili z Inšpektorata za okolje.

Kot smo poročali, so že v mesecu marcu letošnjega leta prebivalci Divače opazili , da so tovorna vozila na privatno zemljišče ob regionalni cesti med Divačo in Lipico, vozila in nezakonito odlagala večjo količino odpadkov. O tem so obvestili policijo in inšpektorat za okolje in prostor. Preiskavo je začela Policija, predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo iz Kopra, ker gre za sum storitve kaznivega dejanja obremenjevanja okolja.

Kot je takrat za 24ur.com povedala županja Divače, Alenka Štrucl Dovgan, naj bi na zasebno zemljišče ob regionalni cesti med Divačo in Lipico, ob udornici Risnik blizu varovanega območja Parka Škocjanskih jam, pet vlačilcev iz Italije pripeljalo in odložilo več ton smeti. Gre za že predelane smeti, stisnjene v bale, za katere je očitno, da so nekje že ležale dalj časa, "v času korone pa so to izkoristili in jih pripeljali sem", je takrat pojasnila županja.

Prebivalci v Divači so bili zgroženi, saj se stvari mesece stvari niso premaknile nikamor."Smeti so še vedno tam in ogrožajo okolje in ljudi," je pred nekaj meseci pojasnila županja in dodala, da se prebivalci bojijo, da so med kupom smeti tudi nevarni odpadki. "Naša občina leži na območju varovanega ozemlja Parka Škocjanskih jam, v Naturi 2000, pod nami teče reka Reka in prepredeni smo z mnogimi jamami. Nihče ne ve, kaj je v teh smeteh in kaj se steka v podzemni svet," pa je dodala županja.

No postopek se je končno premaknil. Kot so sporočili z inšpektorata, pa so ugotovili, da so bili odpadki res pripeljani iz Italije, zato so bili nezakonito odloženi odpadki iz lokacije ob regionalni cesti med Divačo in Lipico odpeljani nazaj v Italijo na podlagi izdanih soglasij pristojnih organov Republike Italije in Republike Slovenije za vračilo 39,17 ton nezakonito odloženih. Na lokaciji je ostalo še približno 20 ton odpadkov, za katere pa ugotovitveni postopek še poteka.