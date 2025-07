Odstranili parkomate na posesti družine Zavašnik

Enote Finančne uprave (Furs) in pripadniki Policije so že zarana v neprebojnih jopičih prišli na posestvo, kjer biva družina Zavašnik. Tam, kjer je leta 2005 v stampedu pred diskoteko Lipa množica pod seboj pokopala tri dekleta. Danes so prišli, da odstranijo parkomate in zapornice.

"Finančna uprava s to akcija prepečuje delo na črno," je dejal Stojan Glavač s Fursa.

Zemljišče namreč ni več v rokah družine Zavašnik, prav tako več niti nobeno od poslopij. Vse je kupil DBS Leasing. A na sklep o lastništvu so se Zavašnikovi pritožili. In dokler ne bo znana odločitev sodišča, ne more biti izvršbe. Medtem ko v hiši živijo, imajo Zavašnikovi pred hišo parkirišče, na katerem še vedno pobirajo parkirnino. In zato ukrep Fursa.

Uslužbencem Fursa se je skušala približati Milena Zavašnik, a se je obrnila takoj, ko je videla našo kamero. Potem je izza priprtih vrat večkrat fotografirala dogajanje. Dva evra je za parkiranje zaračunavala pohodnikom, ki tu avtomobile puščajo pred vzponom na Šmarno goro.

In ker davkarija sumi, da so opravljali dejavnost, čeprav te na tem naslovu nimajo registrirane – in to na zemljišču, na katerem ne smejo uveljavljati lastniške pravice – je Furs izvedel ukrep zapečatenja. Poleg tega so po naših informacijah parkirne ure celo izdajale račune na imena družb, ki so izbrisane ali imajo prepoved dejavnosti. Podrobnosti sicer Furs ne razkriva.

So pa v preteklosti enkrat že vdrli v hišo Zavašnikov, ker je oče, Franc Zavašnik, celotno domačijo obremenil s hipotekami. Za skoraj 600 tisočakov je bilo zneskov, odplačali pa niso praktično nič. In lastnina je takrat padla v roke upnikov.