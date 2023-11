Odstranili skoraj tretjino panelne ograje in polovico bodeče žice

Odstranitve ograje in rezilne žice je obljubila vlada Roberta Goloba . Po podatkih ministrstva za notranje zadeve je bilo do 10. novembra letos odstranjenih nekaj več kot 41,8 kilometra panelne ograje in nekaj več kot 27,3 kilometra rezilne žice.

Panelno ograjo za ministrstvo za notranje zadeve odstranjuje podjetje Minis iz Žalca, ki jo je tudi postavljalo, rezilno žico pa Slovenska vojska. Odstranjevanje panelne ograje je državo od podpisa pogodbe z Minisom 4. aprila pa do 6. novembra letos stalo nekaj več kot 610.000 evrov, od tega je bilo podjetju do 6. novembra izplačanih nekaj manj kot 318.000 evrov, je razvidno iz odgovora na poslansko vprašanje, ki ga je ministrstvo v zvezi z odstranjevanjem ograje zastavil poslanec SDS Anton Šturbej.

Ker je bila ograja postavljena zaradi nezakonitih prehodov meje, ki so bili tudi razlog, da je Slovenija 21. oktobra uvedla začasni nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko, je poslanca tudi zanimalo, koliko nezakonitih prehodov z Madžarsko smo zabeležili v letu 2022 in 2023, da je bila potrebna uvedba nadzora tudi na tamkajšnji meji. Na ministrstvu odgovarjajo, da je policija na slovensko-madžarski meji lani obravnavala 657 nedovoljenih vstopov, letos pa do konca oktobra 1007.

Na vprašanje poslanca, zakaj država namesto uvedbe nadzora na meji ne raje na zeleno mejo napoti večjega števila policistov, kar da bi bilo bolj učinkovito, pa na ministrstvu odgovarjajo, da policija ponoven začasni nadzor izvaja skladno z analizami tveganja, pri čemer taktiko in število policistov prilagaja stanju na terenu. Med drugim na varnostno bolj obremenjena območja napotuje tudi večje število policistov in opreme za nadzor državne meje.