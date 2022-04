Odstranitev dioptrije brez reza v oko, varno in zanesljivo!

Imenuje se NO CUT metoda , metoda PALLIKARIS, ki se je tudi izkazala za najbolj varno lasersko korekcijo vida na svetu. Na tkivu ne pušča poškodb, roženica pa ostane debelejša in stabilnejša ter se zaceli brez brazgotin. Poudarek je, da ni reza v oko.

Za odpravo dioptrije je sicer potrebno najprej opraviti strokovni pregled oči , ki ga preko Doktor 1A lahko opravite po 75% nižji ceni . Strokovni pregled je celoten pregled oči ter očesnega ozadja. Pregled traja približno dve uri in je izjemno pomemben, saj ne razkrije samo kolikšno dioptrijo imate ampak tudi, kakšno je stanje vaših oči. Če je oko zdravo in imate samo dioptrijo, pa zdravnik svetuje za katero metodo odprave dioptrije ste kandidat in kakšni so postopki za naprej.

Po laserski korekciji vida z metodo PALLIKARIS ni vidnih znakov, da je bila operacija sploh narejena, kvaliteta vida je odlična, operacija pa je popolnoma varna za oko. Popolnoma neboleč postopek in kar je najboljše, pri samem posegu ne čutite ničesar. Tudi same kapljice po posegu se dajejo zgolj krajši čas, približno 3 tedne.

Na pregledu se lahko odkrije tudi očesna bolezen (mrena, suho oko, vnetje, rumena pega, glavkom, diabetična retinopatija, problemi z vekami) in se jo lahko odpravi še preden se razvije in povzroči resnejše težave. Zato je res pomembno, da opravite prvi pregled in nato razmislite o možnostih, ki so vam na voljo za odpravo dioptrije.

Ko se odločate za korekcijo dioptrije ne pozabite tudi na dejstvo, da so očala nadležna in pa tudi draga. Leče z dodatki pridejo okoli 20 evrov mesečno, kar je 240 evrov letno. Precej stanejo redni pregledi, dodaten strošek predstavlja morebitna sprememba dioptrije. Po nekaterih izračunih v 40 letih za očala povprečno porabite 8000, za leče 9600 evrov. In dejstvo je, da imajo uporabniki leč praviloma tudi očala, tako da lahko zneska kar seštejete.

Denar, čas in nadlogo lahko prihranite z korekcijo dioptrije , ki danes ni več tako draga kot nekoč, vložek pa se hitro povrne. A pozor! Cene laserskih operacij med očesnimi centri so tako različne, da lahko za isto storitev ponekod plačate več kot trikrat več, so ugotovili v agenciji Doktor 1A d o. o. Njihov izračun je natančen, saj so upoštevali končne cene operacij z morebitnim doplačilom pregledov.

Odločite se za korekcijo dioptrije in privarčujte. Pokličite na 080 1288 ali oddajte povpraševanje TUKAJ.





Naročnik oglasa je Doktor1a.