Odstranjevanje dlačic – hitro, učinkovito in od doma: Misija mogoče!

Zopet se bliža poletje in čas, ko bomo lahko odložile težka oblačila ter pokazale več kože, bližajo pa se tudi poletne počitnice… Hkrati je to vsako leto tudi čas, ko si še posebej želimo popoln, urejen videz z gladko kožo, ki bi trajala čim dlje.

Učinki delovanja so opazni že v 4 tednih (torej lahko ujamete še letošnjo sezono), vidno zmanjšanje dlačic pa lahko traja do 6 mesecev *. Silk·expert Pro 5 je ob tem tudi najhitrejši Braunov IPL na trgu (dosega hitrost do 125 bliskov /min), z njegovo pomočjo lahko v enem tretmaju z obeh nog odstranite dlačice v manj kot petih minutah.

Ob natrpanem urniku, ki ga vse ženske zelo dobro poznamo, je seveda časa za lepotne postopke vedno premalo in običajno se zgodi, da se zaradi vseh drugih obveznosti odpovemo prav času, ki bi ga sicer namenile sebi. In če tudi vi sodite med ženske, ki želijo svoj čas porabiti kar se da učinkovito ter imajo visoke zahteve do samih sebe, potem je najnovejša generacija Braunovih laserskih odstranjevalcev dlačic IPL Silk·expert Pro 5 kot ustvarjena za vas. Novi Braunov IPL Silk·expert Pro 5 PL5237 vam namreč omogoča vidno in dolgotrajno odstranjevanje dlačic kar 2 x hitreje kot njegov predhodnik.

icon-expand Silk·expert Pro 5 je najhitrejši Braunov IPL na trgu, v enem tretmaju lahko dlačice z obeh nog odstranite v manj kot 5 minutah. FOTO: Arhiv ponudnika

Tehnologija SensoAdapt za vašo varnost Če vas, ko razmišljate o laserskem odstranjevanju dlačic, skrbi varnost postopka, potem je za vas pomembna informacija, da so Braunovi laserski odstranjevalci dlačic med najvarnejšimi IPL napravami. Opremljeni so s tehnologijo SensoAdapt, pri kateri senzor med delovanjem samodejno razbira ten vaše kože in ji vsakokrat prilagaja jakost osvetlitev za bolj varno in učinkovito delovanje. Noben utrip svetlobe ne more biti previsoko odmerjen, s čimer je zagotovljena maksimalna varnost, prav tako pa tudi noben utrip svetlobe ne more biti prenizko odmerjen, kar omogoča najboljšo učinkovitost. Braun IPL Silk·expert Pro 5, ki je sicer primeren tudi za moške, priporoča organizacija Skin Health Alliance, vodilna mednarodna organizacija za zdravje kože, ki ga je klinično preizkusila in potrdila, da je varen za kožo (JUL07 by Skin Health Alliance Regional Annual License, 2021).

icon-expand Braun IPL Silk·expert Pro 5 je primeren tudi za moške. FOTO: Arhiv ponudnika

Najboljši Braunov IPL: izboljšano delovanje, bolj priročen dizajn, dodatni nastavki za večjo učinkovitost in več udobja za vas Poleg 2 x večje hitrosti delovanja je odslej dodatna prednost IPL-a Silk-expert Pro 5) še bolj prijazna in preprosta uporaba. Za manjše, bolj občutljive dele telesa, kot sta obraz in bikini predel, sta vam zdaj na voljo še dva dodatna natančna nastavka. Standardni nastavek je idealen za uporabo pod pazduhami, s širokim nastavkom pa boste učinkovitejši na večjih območjih, kot so prsni koš in stegna. 10 stopenj intenzivnosti vam omogoča kar najbolj optimalno prilagajanje svetlobnih impulzov barvi vaše kože. Glede na predel telesa, na katerem dlačice odstranjujete, lahko izbirate med tremi nastavitvami načina delovanja, normalnim, nežnim in posebej nežnim. Ko pridete do občutljivega predela, preprosto zmanjšate stopnjo moči naprave.

icon-expand Za občutljiva območja izberite nežni način. FOTO: Arhiv ponudnika

Ali je lasersko odstranjevanje dlačic primerno za vas? Preden se odločite za lasersko odstranjevanje dlačic, vam priporočamo, da preverite, ali je IPL sploh primeren za vas. Osnovni princip delovanja IPL-a je, da pulzirajoča svetloba pod površino kože učinkuje na melanin v dlačicah in tako pomaga prekiniti ciklus rasti dlačic. Z redno uporabo v določenih časovnih presledkih energija svetlobe pomaga preprečiti, da bi neželene dlačice dosegle površino kože. Zaradi barve dlačic pa to žal ni primerno za vse ženske. IPL je najučinkovitejši na svetli do srednje svetli koži z dlačicami v tonih od naravno blond do temno rjave ali črne barve, najmanj učinkovit pa je na zelo svetlih, rdečih, sivih ali belih dlačicah, v katerih je manj melanina, ki bi absorbiral svetlobo. Kako pogosto moramo izvajati tretmaje, koliko časa bodo vidni rezultati kolikšna je doba delovanja IPL-a? Ciklus rasti dlačic je pri vsakem posamezniku drugačen. Traja lahko do 16 mesecev, odvisno od telesnega predela. Za postopek s svetlobo so dovzetne samo dlačice v fazi rasti, zato je pomembno, da resnično izvedete več postopkov, če želite doseči dolgotrajno gladko kožo. V začetni fazi (4-12 tednov) je priporočljivo izvesti en postopek na teden. Učinki odstranjevanja so vidni že po 4 tednih. Med postopki dlačice naravno izpadejo in ponovna rast je zavrta. Po tej fazi nadaljujte s postopki glede na stanje. Pri nekaterih ženskah zadostuje, da postopek izvedejo na mesec ali dva, za druge pa zadostuje že en postopek na 6–12 mesecev. Odločitev za Braunov IPL Silk·expert Pro 5 PL5237 pa je tudi zelo dolgoročna. Trajanje IPL-a z do 400.000 bliski pomeni približno 22 let odstranjevanja dlačic s telesa in obraza brez zamenjave žarnice.

icon-expand Dlačice si lahko odstranjujete, kadar vam ustreza, sproščeno in v udobju svojega doma. FOTO: Arhiv ponudnika