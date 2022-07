Odstranjevanje ograje bo potekalo postopno, prva bo padla žica na meji

Nova migracijska politika, ki jo pripravljajo na Ministrstvu za notranje zadeve, po njihovem mnenju daje večji poudarek spoštovanju človekovih pravic, vladavini prava in vrednotam, ki bi jih morala zagovarjati vsaka demokratična družba. Predstavniki ministrstva se bodo naslednji teden sestali z lokalnimi skupnostmi in jim predstavili okvirni načrt za odstranjevanje ograje, ki bo potekalo postopoma.

Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) so na svoji spletni strani opisali novo usmeritev migracijske politike. Kot so zapisali, morajo države smiselno prilagajati svoje politike in konkretne ukrepe aktualnim razmeram v lokalnem in globalnem okolju: "Zelo pomembno je, da so ti ukrepi sorazmerni in skladni s trenutnimi varnostnimi razmerami. Zagotavljati morajo varnost ljudi ob hkratnem spoštovanju temeljnih človekovih pravic, kar je pomembno izhodišče demokratičnih politik na področju migracij in azila v sodobnem globalnem svetu."

icon-expand MNZ je pri odločitvi o začetku odstranjevanja ograje izhajalo tako iz ocene tveganja kot tudi javnega mnenja, danih zavez in predvsem želja prebivalcev ob meji, so poudarili na ministrstvu. FOTO: Shutterstock

Na MNZ so spomnili, da je bila ograja na slovensko-hrvaški meji postavljena v času množičnih migracij kot začasni instrument za usmerjanje migracij in je po njihovem mnenju ostanek kriznega upravljanja migracij: "Spomnite se let 2015 in 2016, ko je Slovenijo dnevno prešlo skoraj 13.000 migrantov. Nesprejemljivo je, da bi postala trajen element mejne politike." Ob tem so se oprli na statistiko Policije o nedovoljenih prehodih državne meje, iz katere po njihovih navedbah izhaja, da število nedovoljenih prehodov iz leta v leto pada. V letu 2019 je bilo več kot 16.000 nedovoljenih prehodov, 2020 več kot 14.000 in 2021 več kot 10.000 nedovoljenih prehodov. "Res je, da se je število nezakonitih prehodov državne meje v letošnjem letu povečalo (v primerjavi z enakim obdobjem lani, ko smo imeli več kot 3000 prehodov), vendar to tudi za ta letni čas ni nič nenavadnega. Ključen je poudarek, da gre za trend migracijskega gibanja v širši regiji, katere del smo," so izpostavili. Vlada se je prejšnji petek seznanila z načrtom za odstranitev ograje na meji. MNZ je pri odločitvi o začetku odstranjevanja ograje izhajalo tako iz ocene tveganja kot tudi javnega mnenja, danih zavez in predvsem želja prebivalcev ob meji, so poudarili na ministrstvu. "Z ograjo zadnjih sedem let živijo ljudje ob meji. Prav je, da država spoštuje tudi njihove želje in pozive k čim prejšnji odstranitvi," so poudarili in dodali, da se dnevno soočajo s pobudami županov in posameznikov iz lokalnih skupnosti k vrnitvi v običajno življenje brez fizičnih ovir med tesno povezanim lokalnim prebivalstvom na obeh straneh državne meje. "Na ministrstvu jih želimo poslušati in slišati, zato se bomo že v naslednjem tednu z njimi sestali in jim predstavili okvirni načrt za odstranjevanje ograje v prihodnje," so napovedali.

Odstranjevanje ograje bo potekalo postopno, prva bo padla žica na meji Naslednje bodo na vrsti panelne ograje, pri čemer bodo pristojni upoštevali želje lokalnega prebivalstva v največji možni meri, so obljubili na ministrstvu. Panelno ograjo bo odstranjeval za to usposobljen izvajalec, ki bo izbran v postopku javnega naročila.

icon-expand Padanje žice po besedah MNZ predstavlja simbol nove smeri migracijske politike v Sloveniji. FOTO: Miro Majcen