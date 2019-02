'Odstrel rjavega medveda je pomemben za njegovo ohranjanje'

Slovenija ima zgleden sistem upravljanja populacije rjavega medveda, učinkovita pa je tudi na področju blaženja konfliktov med ljudmi in medvedi. Med pomembne ukrepe upravljanja sodi tudi odstrel, ki je pri nas skrbno načrtovan na podlagi raziskav in strokovnih presoj, so sporočili iz zavoda za gozdove. Čeprav so si strokovnjaki enotni, da je odstrel nujen za dolgoročno ohranitev medveda pri nas, so letos njegovo izvajanje prepovedali.

Slovenski del populacije rjavega medveda je sicer med najbolj raziskanimi v Evropi. Številčnost medveda v Sloveniji je bila lani ocenjena na 750–975 primerov, kar pomeni, da je v zadnjih desetih letih število medvedov naraslo za več kot 60 odstotkov. "Lokalne gostote medvedov v Sloveniji znašajo celo 40 osebkov na 100 km2, tako imamo pri nas ene od najvišjih populacijskih gostot medvedov na svetu,"so pojasnili v zavodu za gozdove.