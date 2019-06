Minister Zajc o predlogu Pivčeve: Zakon so prepisani naši odloki

Da o škodi, ki jo imajo kmetje zaradi pomorov krav in drobnice, ne govorimo. Po grožnjah kmetov, da bodo šli na ulice, je kmetijska ministrica Aleksandra Pivec spisala in napovedala interventni zakon za nujen odstrel 175 medvedov in 11 volkov, po tem pa je v igro stopil minister za okolje in prostor Simon Zajc s sporočilom, da bo interventni zakon vendarle vložilo njegovo ministrstvo, ker je pristojno za to področje.

Po več mesecih boja je kmetom končno uspelo prepričati pristojne, da je volkov in medvedov preveč in da so postali grožnja ne le za živali, ampak tudi za ljudi. Mame tako govorijo, da si otrok ne upajo več samih puščati na dvorišču, ker smo preblizu gozda in smo volka že občutili, otroke pa je strah.

Pred dobrim mesecem je bila vsa pozornost usmerjena na Bloke. Kmetje na robu obupa so stisko in nemoč večkrat z jasnimi zahtevami pokazali tudi pristojnim na ministrstvu. Zahtevali so "takojšen odstrel živali, tukaj ni debate".

Koder odgovarja, da ga odgovor ministrstva razveseljuje, vendar pravi, da je namenjen Notranjski in Blokam, njihovemu koncu, kjer se v šestih občinah (občine Tolmin, Idrija, Bohinj, Železniki, Cerkno, Gorenja vas - Poljane in Žiri) prav tako pojavljajo volkovi, pa ne. "Upam, da bo minister prisluhnil tudi nam."

Aktivisti so prepričani: "To je čista groza. Nekdo pride na tvoj dom, te izžene, te ubije. Tisti, ki vas hočejo ustrašiti, se pravi, predvsem kmetje, imajo na koncu koncev koristi, ker sodelujejo tudi z lovci."

Zajc pojasnjuje, da sta prišla prva na vrsto volkova na Blokah, ker sta povzročila največ škode. "In tudi brez interventnega zakona se tako odločbo da sprejeti, vendar na podlagi vloge Zavoda za gozdove, ki je to vlogo tudi podal in je bila sprejeta. Če bodo take vloge že pred sprejetjem zakona prišle na Arso tudi z drugih koncev, bodo tudi na teh področjih že izvedene," odgovarja Zajc in dodaja, da se bo pri odstrelu upoštevalo tako bližino prebivalcev in pogostost stikov, tako da bodo gledali na vsa območja Slovenije.

Koder je ob tem opozoril, da sta tudi občini Gorenja vas - Poljane in Žiri podali neposredno vlogo za odstrel volka, Zajc pa pojasnil, da mora biti vloga dobro utemeljena: "Če ni, Arso zahteva dodatno obrazložitev."

'Predlog zakona so prepisani naši odloki, mi pripravljamo boljšo utemeljitev'

Zakaj pa se ni odzval prej? Zajc se brani, da so se odzvali že pred meseci, a je sodišče zadržalo njihov odlok, zato so zahtevali revizijo in začeli pripravljati obrazložitve za sodišče.