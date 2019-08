Zaradi fekalnega onesnaženja odsvetovano kopanje v Žusterni v Kopru 

Iz Agencije RS za okolje so sporočili, da so na območju med kopališčem Žusterna in kopalnim območjem Žusterna (Avtokamp Jadranka) v Kopru zaznali fekalno onesnaženje vode. Do nadaljnjega kopanje na omenjenem območju odsvetujejo.

Zaradi zaznanega fekalnega onesnaženja na območju med kopališčem Žusterna in kopalnim območjem Žusterna (Avtokamp Jadranka) v Kopru Agencija RS za okolje in Nacionalni inštitut za javno zdravje do nadaljnjega odsvetujeta kopanje. Agencija je pozvala Komunalo Koper, da preveri stanje kanalizacijskega sistema v zaledju kopalne vode in odpravi vir onesnaževanja. V prihodnjih dneh bo agencija dnevno spremljala stanje kopalnih voda na obeh lokacijah. Kopališče Žusterna. FOTO: Dare Čekeliš