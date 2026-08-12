Odsvetujejo kopanje na dveh priljubljenih izolskih kopališčih

Na dveh priljubljenih kopalnih mestih v Izoli zaradi povišanih vrednosti bakterije Escherichia coli do nadaljnjega odsvetujejo kopanje, so sporočili pristojni. Preliminarni rezultati vzorčenja so pokazali preseganje smernih vrednosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje na delu kopalnega območja Pri svetilniku (na vzorčnem mestu pomol) in v Naravnem kopališču Delfin.

V okviru rednega monitoringa kakovosti kopalnih voda so v ponedeljek, 10. avgusta, vzdolž slovenske obale odvzeli vzorce na skupno 26 merilnih mestih.

Prvi rezultati so na dveh lokacijah pokazali povečano mikrobiološko onesnaženje. Smerne vrednosti za bakterijo Escherichia coli so bile torej presežene na vzorčnem mestu pomol na kopalnem območju Pri svetilniku ter v Naravnem kopališču Delfin.

Zaradi rezultatov so pristojni obvestili Občino Izola in upravljavca kopališča. Na obeh lokacijah so izvedli ukrepe in obiskovalce na kraju samem obvestili, da kopanje odsvetujejo.

Na izolski občini so potrdili, da so bili o zadevi obveščeni. "Pristojni so včeraj, 11. avgusta 2026, opravili dodatne analize vode. O rezultatih in morebitnih nadaljnjih ukrepih bomo javnost obveščali sproti," so zapisali.