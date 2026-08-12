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Slovenija

Odsvetujejo kopanje na dveh priljubljenih izolskih kopališčih

Izola, 12. 08. 2026 07.14 pred 4 urami 2 min branja 43

Avtor:
N.Š.
Morje

Na dveh priljubljenih kopalnih mestih v Izoli zaradi povišanih vrednosti bakterije Escherichia coli do nadaljnjega odsvetujejo kopanje. Preliminarni rezultati vzorčenja so pokazali preseganje smernih vrednosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje na delu kopalnega območja Pri svetilniku in v Naravnem kopališču Delfin.

Na dveh priljubljenih kopalnih mestih v Izoli zaradi povišanih vrednosti bakterije Escherichia coli do nadaljnjega odsvetujejo kopanje, so sporočili pristojni. Preliminarni rezultati vzorčenja so pokazali preseganje smernih vrednosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje na delu kopalnega območja Pri svetilniku (na vzorčnem mestu pomol) in v Naravnem kopališču Delfin.

V okviru rednega monitoringa kakovosti kopalnih voda so v ponedeljek, 10. avgusta, vzdolž slovenske obale odvzeli vzorce na skupno 26 merilnih mestih.

Prvi rezultati so na dveh lokacijah pokazali povečano mikrobiološko onesnaženje. Smerne vrednosti za bakterijo Escherichia coli so bile torej presežene na vzorčnem mestu pomol na kopalnem območju Pri svetilniku ter v Naravnem kopališču Delfin.

Zaradi rezultatov so pristojni obvestili Občino Izola in upravljavca kopališča. Na obeh lokacijah so izvedli ukrepe in obiskovalce na kraju samem obvestili, da kopanje odsvetujejo.

Na izolski občini so potrdili, da so bili o zadevi obveščeni. "Pristojni so včeraj, 11. avgusta 2026, opravili dodatne analize vode. O rezultatih in morebitnih nadaljnjih ukrepih bomo javnost obveščali sproti," so zapisali. 

E.coli v kopalni vodi je pomemben pokazatelj fekalnega onesnaženja.
E.coli v kopalni vodi je pomemben pokazatelj fekalnega onesnaženja.
FOTO: Shutterstock

Zakaj je E. coli v kopalni vodi problem?

Escherichia coli oziroma E. coli je bakterija, ki je običajno prisotna v črevesju ljudi in toplokrvnih živali. Njena povečana prisotnost v kopalni vodi je pomemben pokazatelj fekalnega onesnaženja.

Prisotnost E. coli ne pomeni nujno, da bo vsak kopalec zbolel, povečane koncentracije pa kažejo na poslabšano mikrobiološko kakovost vode in s tem povečano tveganje za zdravje kopalcev.

Posebej občutljivi so lahko otroci, starejši in ljudje z oslabljenim imunskim sistemom. Do težav lahko pride predvsem ob zaužitju onesnažene vode.

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KOMENTARJI43

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kameni
12. 08. 2026 11.47
a bo zdaj odstopil minister za zdravje
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-1
0 1
Minifa
12. 08. 2026 11.42
Vsa svetovna EKONOMIJA, ELITA, POLITIKA dela na tem da čimbolj oskubi narode za transport vseh fekalij v MORJE. Zato so pravljice o EKOLOGIJI čisto odveč..Kaj imamo od vseh taks, prispevkov, dajatev, davkov za OKOLJE vedno večji javni sektor, vedno večje ( "" sranje "" ) v državi in vedno bolj umazano morje, reke in jezera..
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+1
1 0
kryptix
12. 08. 2026 10.53
Sredozemsko morje je super Za jahte. Če bi se vsi držali higienskega minimuma od Ceuta-algecirasa bi bilo super tudi za kopanje. Če ni odprto morje pač ni za kaj drugega kot jahte in jadrnice.
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+1
1 0
libido
12. 08. 2026 10.34
Luška sidrišča segajo že v Izolske obalne vode, lep razgled dobivajo tamkajšnji prebivalci; še malo pa do Pirana...pa bognedaj, da bi kdo krivil "zeleno" Luko Koper, ta ne onesnažuje, ne povzroča hrupa...
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0 0
?rni Ov?ar
12. 08. 2026 10.36
Do prve ladje na sidrišču je vsaj 5 milj.
Odgovori
+0
2 2
?rni Ov?ar
12. 08. 2026 10.32
Ma nehajte nakladat!!!!! Morje na svetilniku polno ježev kar pomeni že 100 let čisto morje .
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-2
2 4
?rni Ov?ar
12. 08. 2026 10.36
Zdej bodo pa še školjke okužene seveda samo v Sloveniji
Odgovori
+0
2 2
juventina10
12. 08. 2026 10.31
včasih je bilo morje samo slano,danes je vse drugo,samo slano skoraj več ne.Dobro smo naškodili naravi in ne zgleda,da bi šlo na bolje.
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+3
3 0
Mclaren
12. 08. 2026 10.09
Jao, kak se to lahko dogaja???
Odgovori
+2
2 0
Jožajoža
12. 08. 2026 10.05
Cigler Kralj: Suša za kmete in državo velika katastrofa, interventno se bomo odzvali s povračili.ne Cigler kralj.katastrofa za kmete in državo si ti in "vaša" vlada ,ki "vlada" proti volji volilcev.voltve ste izgubili,to veste
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+1
8 7
Mclaren
12. 08. 2026 10.10
Točno, prevaranti pač.
Odgovori
-3
3 6
Buci in Bobo
12. 08. 2026 11.45
Nobene vsebine ni pri antisvečah tj. antijanšistih. Nule.
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
12. 08. 2026 11.50
Tri plesalca, petnajst birokratov, milijonski proračun. Ste komu povedali? Ne. Skrivali ste. Perjad antijanšistična škodljiva. 🤣
Odgovori
0 0
Buci in Bobo
12. 08. 2026 11.54
Plešejo... 🤣
Odgovori
0 0
Sandokkan
12. 08. 2026 10.01
Slovenija je na komaj 23 mestu V EU po kvaliteti kopalnih vod!!!!! Vsako sezono zaprte plaže!!
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+2
3 1
Voly
12. 08. 2026 09.51
Včasih smo se kopali v rdeči Savinji Cinkarna v Celju) pa smo še živi...
Odgovori
+3
7 4
nelevnedesen
12. 08. 2026 09.37
Mi se pa hvalimo s križarkami. Ko izpljuje, spusti v morje...
Odgovori
+12
12 0
galeon
12. 08. 2026 09.37
Kdaj bodo pa o škodljivosti kopanja obveščeni obiskovalci Bohinjskega jezera?
Odgovori
+1
6 5
komandos
12. 08. 2026 09.35
H...š morje vsak potok ,reka v Sloveniji je boljši za Kopanje
Odgovori
+3
4 1
Protoc
12. 08. 2026 09.35
Indija največje onesnaženo mesto na svetu..smeti mečejo po cestah in rekah..mi jih pa uvažamo, a da pokažejo kulturo Slovencem?
Odgovori
-1
5 6
Vakalunga
12. 08. 2026 09.30
Posmeh vseh NORCEV v Sloveniji je pa ta kako čistijo čisto deževnico, jo "" odvodnjavajo " ( Ona sama steče v reke ) in zanjo zahtevajo plačilo omrežnin, predvsem je to KRIMINALNO sedaj še ko padavin ni, TAKO JE KO SI NORCI in NORCEV norce delajo..Niso na Komunali pardon na občinskem bankomatu tako pametni, kot so državljani BUTASTI..
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+10
11 1
Finfer
12. 08. 2026 09.21
izolske fekalije,portoroške fekalije,žusternske fakalije ljudje pa se veselo namakajo v teh fekalijah in bodo raznašali razne bolezni po celi evropi !!
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+1
8 7
Protoc
12. 08. 2026 09.33
Druge države pa ne praznijo fekalij v morje? A indija ima čiste reke in morje? Oni mečejo smeti v reke..mi jih pa uvazamo, da nam svojo kulturo pokažejo
Odgovori
+1
5 4
Voly
12. 08. 2026 09.53
Fekalije pri nas ne gredo v morje, to bi pa že lahko vedel...
Odgovori
+3
4 1
galeon
12. 08. 2026 09.19
Morje v Izoli in tudi drugod je že nekaj časa penasto, kar je znak onesnaženja s fekalijami. Ljudje pa v tem plavajo. Vzrok pa vsi izpusti in vse ladje.
Odgovori
+12
12 0
Pomladni cvet
12. 08. 2026 09.17
ne razumem ravno tega članka, kopanje je odsvetovano samo v izoli, nekaj kilometrov oddaljeno kopanje v portorožu je pa v redu? hecno naklučje da je ravno danes ko se bo na obali najbolje videl sončni mrk
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+8
8 0
Vakalunga
12. 08. 2026 09.09
Vsa ekologija ( PARDON VSI DREKOVODI ) končajo v morju, tu je edina čistilna naprava..))) To je vsa znanost in tu se vse konča..
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+9
9 0
Buci in Bobo
12. 08. 2026 09.09
Kanalizacijo imajo speljano v morje. Ko zapiha jugo se vsi kakci vrnejo. Hahahaha.
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+6
6 0
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