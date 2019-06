Odtekanje kerozina v podtalnico neizogibno, potreben bo monitoring

Takoj po nesreči so povečali odjeme iz sosednjih vodovodov v Sežani in Buzetu, obenem pa so prekinili neposredni zajem iz izvira Rižane. Začeli so zajemati tudi vodo iz izredno nizkih nivojev podtalnice. Kerozin podtalnice najverjetneje še ni dosegel, njegovo večjo izpiranje pa pričakujejo šele ob prvem naslednjem deževju. Glede na to, da gre za hlapljivo snov, je vprašanje, koliko ga je dejansko šlo v tla, dejstvo pa je, da "katera koli kapljica je šla v teren, je nepotrebna in za nas izredno nevarna".

Nataša Viršek Ravbar z Inštituta za raziskovanje krasa pri ZRC SAZU je dejala, da kadar gre za razlitje nevarnih snovi na kraškem območju ni časa in možnosti za sanacijo. Ko enkrat nastopi onesnaženje na kraškem območju, ni nobene pomoči. Na kraju nesreče v enem od izjemno ozkih predorov na obstoječi enotirni progi čez Kraški rob po njenem vedenju tudi ni lovilcev olj – "kar je šlo v zemljo, je šlo," je dejala.

Lokacija torkovega iztirjenja tovornega vlaka, iz katerega je po ocenah steklo okoli 10.000 litrov kerozina, je prispevno zaledje izvira Rižane, ki je vodni vir za celotno slovensko obalo. Vodne poti na kraškem območju se sicer lahko zelo prepletajo med sabo. Po dostopnih raziskavah so hitrosti pretakanja voda med 25 in 120 metri na uro, vendar to velja za razmere, ko je zemlja namočena. Ker pa je trenutno sušno poletno obdobje, se lahko po njenih besedah predvideva, da se bo onesnaženje v zgornjem delu vodonosnika ustavilo in čakalo na nadaljnje padavine, da ga potisnejo naprej proti izviru.