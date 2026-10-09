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Slovenija

Odtekanje podatkov iz varovane sobe Državnega zbora?

Ljubljana, 09. 10. 2026 12.16 pred 50 minutami 2 min branja 5

Avtor:
M.V.
Digitalna zasebnost

Gibanje Svoboda zavrača navedbe, da naj bi iz ene od preiskovalnih komisij, ko jo je vodila njihova poslanka, odtekali tajni in zaupni podatki. "Ta komisija nikoli ni pridobivala bančnih podatkov fizičnih oseb. Ti ljudje kričijo "primite tatu", medtem pa sami počnejo prav to, kar očitajo drugim," trdijo.

Kot pravijo, so v poslanski skupini zaznali "resne sume zlorab varovanih podatkov, ki jih je pridobila preiskovalna parlamentarna komisija, ki je preiskovala zlorabe državnih institucij v času prejšnje Janševe vlade".

V GS iz javnih navedb v "nekaterih medijih, ki so blizu sedanji vladi" in informacij, ki so prišle do njih, ocenjujejo, da obstajajo utemeljeni sumi, da so ti podatki odtekali iz varovane sobe državnega zbora, v kateri so shranjeni bančni podatki več sto slovenskih državljanov. Te je v letih 2021 in 2022 pridobival Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD), ki je to počel na domnevno nezakonit način, o čemer pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani teče sodna preiskava.

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Kot dokaz za odtekanje iz arhiva varovane sobe navajajo, da so se v javnosti začela pojavljati točna imena oseb, ki so se znašle v tisti mapi.

Po navedbah GS, gre za podatke sedanjih in nekdanjih medijskih lastnikov in direktorjev, škofa, soproge nekdanjega predsednika parlamenta, ki zdaj vodi Državno volilno komisijo, poslovnežev, urednikov, novinarjev in številnih drugih državljanov, ki nikoli niso bili v nobenih postopkih zaradi sumov kaznivih dejanj.

"Bančni podatki ljudi veljajo za eno najbolj občutljivih vrst osebnih podatkov, saj delujejo kot podroben digitalni prstni odtis celotnega življenja posameznika. Razkrivajo navade in zasebno življenje človeka. Še enkrat moramo poudariti, da za pridobivanjem teh podatkov ni bilo nobenega poštenega in zakonitega namena. Kot smo brali v medijih, je šlo le za ribarjenje (phishing) na podlagi nekih anonimk."

Napovedali so, da bodo od DZ zahtevali seznam vseh vpogledov v te podatke in preiskavo, sume odtekanja pa prijavili policiji. "Če se ti sumi potrdijo, smo priča novi aferi, novi zlorabi teh nič krivih ljudi in njihovih podatkov. Prvič, zaradi načina, na katerega so bili ti podatki pridobljeni, o čemer teče sodna preiskava. In drugič, zaradi njihovega odtekanja v javnost." To je politična policija v živo, so dodali. 

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odtekanje podatkov preiskovalna komisija dz gibanje svoboda

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KOMENTARJI5

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mamico_vam...
09. 10. 2026 13.06
Dokler ne bo neodvisni organ kjer bodo tudi nakljucni drzavljani opravljal te zadeve, je smesno pricakovati rezultate, ko pa preiskujejo eden drugega. Ne samo meni, ampak ljudjem se zdi, pa ne samo zdi, da gre samo za obtozevanja en drugega epiloga pa nikdar nikjer. Ko bo nekdo ali iz leve ali iz desne že enkrat odgovarjal za nekaj se bodo stvari morda spremenile, do takrat pa je vse predstava za rajo. Vsi pa vemo, da pri dolocenih zadevah, ki se ticejo proracuna in nas davkoplacevalcel zelo smrdi.
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0 0
pikapolonica10
09. 10. 2026 12.45
Sprt lažejo, Vuko so snemali na skrivaj in smo marsikaj slišali, sploh pa, ti ptiči tako lažejo, da sami sebi verjamejo.
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+3
3 0
Beli Brko
09. 10. 2026 12.38
Več verjamem varni sobi kot bilo komu iz Svobode.
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+2
3 1
tron3
09. 10. 2026 12.28
Raje zaposlite strokovnjake in ne povprečneže po politični poti, to je to!!!!
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+4
4 0
patogen
09. 10. 2026 12.24
Predvidljiva reakcija Levičarjev. Oni si lastijo vse službe, saj so njihove že 85 let.
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+3
4 1
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