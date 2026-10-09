Odtekanje podatkov iz varovane sobe Državnega zbora?

V GS iz javnih navedb v "nekaterih medijih, ki so blizu sedanji vladi" in informacij, ki so prišle do njih, ocenjujejo, da obstajajo utemeljeni sumi, da so ti podatki odtekali iz varovane sobe državnega zbora, v kateri so shranjeni bančni podatki več sto slovenskih državljanov. Te je v letih 2021 in 2022 pridobival Urad za preprečevanje pranja denarja (UPPD), ki je to počel na domnevno nezakonit način, o čemer pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani teče sodna preiskava.

Kot pravijo, so v poslanski skupini zaznali "resne sume zlorab varovanih podatkov, ki jih je pridobila preiskovalna parlamentarna komisija, ki je preiskovala zlorabe državnih institucij v času prejšnje Janševe vlade" .

Kot dokaz za odtekanje iz arhiva varovane sobe navajajo, da so se v javnosti začela pojavljati točna imena oseb, ki so se znašle v tisti mapi.

Po navedbah GS, gre za podatke sedanjih in nekdanjih medijskih lastnikov in direktorjev, škofa, soproge nekdanjega predsednika parlamenta, ki zdaj vodi Državno volilno komisijo, poslovnežev, urednikov, novinarjev in številnih drugih državljanov, ki nikoli niso bili v nobenih postopkih zaradi sumov kaznivih dejanj.

"Bančni podatki ljudi veljajo za eno najbolj občutljivih vrst osebnih podatkov, saj delujejo kot podroben digitalni prstni odtis celotnega življenja posameznika. Razkrivajo navade in zasebno življenje človeka. Še enkrat moramo poudariti, da za pridobivanjem teh podatkov ni bilo nobenega poštenega in zakonitega namena. Kot smo brali v medijih, je šlo le za ribarjenje (phishing) na podlagi nekih anonimk."

Napovedali so, da bodo od DZ zahtevali seznam vseh vpogledov v te podatke in preiskavo, sume odtekanja pa prijavili policiji. "Če se ti sumi potrdijo, smo priča novi aferi, novi zlorabi teh nič krivih ljudi in njihovih podatkov. Prvič, zaradi načina, na katerega so bili ti podatki pridobljeni, o čemer teče sodna preiskava. In drugič, zaradi njihovega odtekanja v javnost." To je politična policija v živo, so dodali.