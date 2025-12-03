Odvetnica, ki brani Slovenca: zastopala Fritzla in ljudožerca, ljubila serijskega morilca

Zastopala je razvpitega Josefa Fritzla, očeta iz pekla, branila ljudožerca, se zaljubila v serijskega morilca, zdaj brani 31-letnega Slovenca, osumljenega umora nekdanjega dekleta Stephanie. Kdo je odvetnica, ki pravi, da je oseba z veliko empatije, tudi do kriminalcev. V oddaji 24UR ZVEČER so objavili pogovor z Astrid Wagner, ki je Fritzla opisala kot šarmantnega gospoda.

Vedno sem imela nekakšno empatijo do kriminalcev, pravi odvetnica 31-letnega Slovenca Astrid Wagner, ki je branila tudi Josefa Fritzla, svetovni javnosti znanega pod imenom oče iz pekla, ki je skoraj četrt stoletja v domači kleti posiljeval in mučil svojo hčer. Pa tudi številne odmevne kriminalce, v enega izmed njih se je celo zaljubila. S tem primer Stephanie, ki naj bi jo osumljeni Slovenec ubil, strpal v kovček in zakopal v gozdu blizu slovenskega Majšperka, dobiva nove razsežnosti.

Odvetnica Josefa Fritzla Astrid Wagner FOTO: Profimedia icon-expand

Ta primer sem vzela, ker se mi zdi zelo zanimiv, je danes v telefonskem pogovoru za 24UR ZVEČER dejala odvetnica 31-letnega Slovenca, ki je po poročanju avstrijskih medijev kriminalistom priznal, da se je s svojim nekdanjim dekletom pred dobrim tednom dni najprej sprl, jo je ubil, njeno truplo pa v kovčku zakopal v slovenskem gozdu blizu Majšperka. Astrid Wagner, odvetnica v primeru osumljenega Slovenca, pripoveduje, da so zanjo zanimivi psihološki pojavi in podobno: "Zakaj ljudje počnejo takšne stvari, zločine, zakaj jih zagrešijo? Ali so rojeni kot kriminalci? Saj jaz ne mislim, da so rojeni kriminalci." Opisuje odvetnica, ki o Slovencu, ki trenutno sedi v avstrijskem priporu, pravi, da je delno izgubil spomin o tem, kaj se je dogajalo v stanovanju njegove nekdanje punce. "Doživel je živčni zlom, to je normalno, veste. Rekel je, zakaj je naredil to s truplom, da ga je dal v kovček. Rekel je, da je bil tako šokiran, ko je ona ležala pred njim, in bil je popolnoma šokiran in ni vedel, kaj naj stori," pravi. Forenzični psiholog Peter Umek je včeraj ocenil: "Glede na to, kako je ravnal po tem tragičnem dogodku, je res možno, da jo ni hotel ubiti, da ni načrtoval umora, ampak da je šlo za uboj." A iz Gradca do gozda pri slovenskem Majšperku, kjer so mariborski policisti našli mrtvo in v kovčku zakopano Stephanie, je ura in pol vožnje, za tem pa je osumljenec avto še zažgal. Kot pravi Umek: "Torej, on se je moral tega zavedati, torej ne verjamem več, da je potem delal to vse kot v transu. Potem je to delal nekako premišljeno, da bi rešil sebe." Wagnerjeva pravi: "Vedno sem imela nekakšno empatijo tudi do misli kriminalcev, ker mislim, da je vedno prisotna zgodba, neko ozadje." Wagnerjeva je sicer v preteklosti zastopala številne odmevne primere, med njimi tudi primer Josefa Fritzla, potem ko ji je, kakor nam je dejala, pisal in jo prosil, ali ga lahko zastopa.

Fritzla opisala kot šarmantnega gospoda

Oče iz pekla, kot so poimenovali enega najhujših evropskih zločincev, se je za zapahi znašel, ker je skoraj četrt stoletja v domači kleti posiljeval in mučil svojo hčer. Wagnerjeva ga je opisala kot prijaznega, dostojnega in šarmantnega gospoda.

Josef Fritzl FOTO: AP icon-expand

Wagnerjeva je povedala: "Razumem tudi, zakaj je Fritzl postal takšen. Veste, imel je zelo težko otroštvo. Bil je žrtev nacističnega obdobja. Bil je ves dan privezan na mizo s strani svoje matere. Torej, to je bilo grozno otroštvo."

V zaporu ga je obiskala najmanj 40-krat, na koncu pa mu je pomagala celo napisati knjigo. Na vprašanje, ali je Josef Fritzl postal njen prijatelj po vsem tem, kar se je zgodilo, odgovarja: "Ne, ne prijatelj, ampak zame je v redu. In pred časom sem vzela drugo mlado odvetnico in ona ... Ona je čutila enako kot jaz. Rekla je: Oh, zakaj ga ne izpustijo? Saj je tako star'." V mlajših letih se je celo zaljubila v serijskega morilca Johanna Jacka, ki je moril po več evropskih državah in Ameriki. Takrat je zaradi njega pustila svojega partnerja in se želela z njim celo poročiti. "Da, bila sem zelo mlada, veste, Johann Jack Unterweger je bil res zelo zanimiva oseba. Ja, bil je zelo poseben in ko se je začelo, sem seveda imela sočutje do njega, ampak bil je tudi privlačen in šarmanten, na nek način je bilo to zame tudi prepovedano, bila sem mlada, še ne prava odvetnica, ampak začetnica v pravu. In tako je bila to prepovedana ljubezen. In zato mi je bilo zanimivo."