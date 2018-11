Odvetnica, ki je napeljevala tudi k ugrabitvi otroka, oproščena

Obtožnica zoper odvetnico se je brala kot prava kriminalka. V njej od izsiljevanja pa do tega, da je naročala ugrabitev otroka in eliminacijo enega od svojih nasprotnikov. Po besedah tožilke so bili dokazi trdni, sodišče se je namreč v tem primeru odločilo za uporabo prikritega preiskovalnega ukrepa, kriminalisti so angažirali tajnega policijskega sodelavca, ki je vse pogovore snemal.

Okrožno sodišče jo je obsodilo na dve leti in pol zapora, za presenetljiv preobrat pa je poskrbelo višje sodišče, ki jo je oprostilo vsake krivde. Tožilka se je odločila za pobudo za varstvo zakonitosti, vrhovno sodišče je sicer ugotovilo, da je bil zakon prekršen, v pravnomočnost sodbe pa ni poseglo.