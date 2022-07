Odvetnica para po prelomni odločitvi Ustavnega sodišča: Presrečna sta

Še vedno odmeva odločitev ustavnih sodnikov, ki tudi istospolnim partnerjem omogoča klasično poroko in dovoljuje tudi posvojitev otrok. Slovenija je s tem postaja 14. članica Evropske unije, ki izenačuje status in pravice vseh parov. Kaj konkretno to prinaša v življenja istospolnih parov, smo govorili z odvetnico, ki je vložila ustavno presojo. Toda ali bomo o tem še enkrat na referendumu odločali državljani? In koliko posvojitev sploh beležimo v Sloveniji?

Spoznajte pravnico Matejo Resnik Strozak, specializirano za varstvo človekovih pravic in zagovornico gejevskega para, ki želi ostati anonimen in so skupaj na Ustavnem sodišču dosegli prelomno sodbo glede mavričnih družin. Kot pravi Resnikova: "Za njih je US sprejelo pomembno sporočilo. In sicer da njihova družina v ničemer ni drugačna kot družina njihovih vrstnikov, ki imajo raznospolna starša."

Njihova zgodba se vleče že leta. Gre za par, ki je v tujini posvojil prvega otroka in v domovini kasneje legaliziral status družine. Pred 6 leti sta doma zaprosila za posvojitev drugega, a so jih zavrnili na vseh ravneh odločanja; centru za socialno delo, ministrstvu za delo in Upravnem sodišču. Zato so se z odvetnico obrnili na Ustavno sodišče in po treh letih dočakali sodbo.

icon-expand Posvojitev otrok FOTO: Shutterstock