Odvetnik: Julija bo na sodišču še marsikaj povedala, srečanje z domačimi 'iskreno in toplo'

Na vprašanje, ali je dobra odločitev, da se Adlešičeva vrne k staršem, saj so med njimi nasprotovanja, je odgovoril: "Mislim, da je to dobra odločitev in da se bodo zbližali. Vem, da med njimi ni bilo velikih nasprotovanj, šlo je za običajna nasprotovanja med mladimi in starši."

Srečanje z njenimi domačimi ob vrnitvi z Iga je opisal kot toplo: "Po moji oceni je bilo srečanje zelo toplo, na Ig sva jo šla iskat skupaj z njenim očetom. Doma sta jo pričakala bratec in mamica in srečanje se mi je zdelo zelo iskreno in toplo."

Ali je Adlešiča žrtev Abramova? Njen odvetnik na to odgovarja: "To vam v tej fazi težko povem, vsekakor je treba upoštevati, da je zelo mlada oseba in da bo spregovorila na sodišču in da bo še marsikaj povedala. Mi še vedno trdimo, da je prišlo do nesreče, ne da je to nameren dogodek, kar trdijo slovenske zavarovalnice oziroma tožilstvo."

Spomnimo

Kot je kazalo že na prejšnji obravnavi, so Julijo Adlešič iz afere Odrezana roka izpustili iz pripora na Igu, zapustila ga je včeraj ob 16. uri. Odslej se bo sojenj udeleževala iz hišnega pripora. Tega bo preživljala v hiši svojih staršev, iz katere se je sicer izselila leta 2017.

Obtožnica Adlešičevi in njenemu partnerju Sebastienu Abramovu ter njegovima staršema Tinki Huskić in Gorazdu Colariču očita poskus zavarovalniške goljufije. Abramov, Huskićeva in Adlešičeva so obtoženi po petih kaznivih dejanj goljufije, Colarič pa ene goljufije na račun več zavarovalnic. Adlešičeva je bila v priporu zaradi ponovitvene nevarnosti od 8. marca lani, prav tako Abramov, ki ostaja v priporu.

Adlešičeva si je januarja lani odrezala levo roko. Trdi, da je šlo za nesrečo pri žaganju vej s krožno žago, a je po mnenju tožilca Kičina to storila namerno, da bi od zavarovalnic dobila odškodnino. Adlešičevo je namreč Abramov pred tem življenjsko in nezgodno zavaroval pri petih zavarovalnicah. V primeru invalidnosti bi se ji obetalo vsaj 1,22 milijona evrov odškodnine.