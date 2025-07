Odvetnik opozarja: Takšni pozivi lahko odprejo Pandorino skrinjico

"To je nedopustno pozivati k oboroževanju. Predstavnik zakonodajne oblasti je tisti, ki take pozive daje, pravzaprav sprejema tudi odgovornost, da se na drugi strani kateremu kaj zgodi," pa pravi notranji minister Boštjan Poklukar .

"Brez komentarja," so danes odgovorili iz sodne palače. Že pred časom pa je Đorđević pojasnil, da ne gre za pravo orožje, ampak repliko revolverja, in se za neprimerno razkazovanje orožja tudi opravičil.

"Napadeni se ima pravico braniti s takšno silo, da se učinkovito zavaruje. In ne samo to, tudi če se napad še ni začel, pa neposredno grozi, se ima pravico braniti. Tako da ni res, da je treba najprej čakati na napad, da se braniš. In to z vsem, kar imaš na razpolago," poudarja Blaž Kovačič Mlinar.

Da bi državljani namesto policije sami vzpostavljali red in obračunavali med sabo, po mnenju našega sogovornika vodi v kaos.

"To vodi v hude zlorabe. Ker potem se bo nekdo odločil sam, kdo je pač storilec kaznivega dejanja. Potem pridejo zraven še osebne zamere in tako naprej. In potem so seveda tukaj vrata Pandorine skrinjice na široko odprta," še dodaja.

Bi pa sodna praksa v določenih primerih silobrana res morala biti bolj v korist zaščite žrtev, meni naš sogovornik.