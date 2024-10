Odvetnik potrdil: Policija ovadila premierja Goloba

Da je Golob kazensko ovaden, je za našo spletno stran potrdil njegov odvetnik Stojan Zdolšek.

"V takšnem primeru kot je ta, ko gre za očiten napad političarke, ki je bila policistka in ministrica za notranje zadeve, bi moralo biti tožilstvo zelo previdno pri obravnavi ovadbe. Kaj hitro se lahko izkaže, da posamezne trditve, ki so podlaga ovadbe, niso resnične. Tako kot na primer tista o vmešavanju PV v aretacijo vohunov. Prepričan sem, da v izjavah PV ni mogoče zaslediti elementov kaznivega dejanja," je komentiral.

Premier naj bi se na ovadbo odzval jutri.

Nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar je decembra 2022, ko je tudi odstopila s funkcije ministrice, Komisiji za preprečevanje korupcije in tožilstvu naznanila očitke o političnih pritiskih na Policijo. Kot je kasneje izpostavila na zaslišanju pred preiskovalno komisijo DZ, je bila deležna pritiskov s strani premierja Roberta Goloba.

Ta naj bi od nje zahteval ravnanja, ki so bila nedopustna in nesprejemljiva."Golob je od mene kot ministrice zahteval ravnanja, ki so bila nedopustna in nesprejemljiva zato, ker se je neposredno vmešaval v kadrovanje v Policiji. Celo zato, da bi jaz ostala ministrica, naj bi moral nekdo izgubiti službo. V bistvu je izhajal stališča, da lahko to zahteva od mene zato, ker je on predsednik vlade, na kar pa kot ministrica seveda nisem mogla pristati," je takrat poudarila na zaslišanju.