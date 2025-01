Odvetnik: Premier ni vplival na določitev datuma aretacije ruskih vohunov

Vmesno poročilo preiskovalne komisije DZ, ki se nanaša na aretacijo ruskih vohunov, ugotavlja, da so bili očitki zoper predsednika vlade neresnični in tudi neutemeljeni ter da predsednik vlade na noben način ni vplival na določitev datuma aretacije, je poudaril Stojan Zdolšek.

DZ je v četrtek namreč ugotovil, da so premier Robert Golob, direktor Slovenske varnostno-obveščevalne službe Joško Kadivnik, direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Darko Muženič in zunanja ministrica Tanja Fajon pri razbitju vohunske mreže, kazenskem pregonu ruskih vohunov in izgonu ruskega diplomata delovali zakonito, odgovorno, skrbno in profesionalno. Ugotovil je tudi, da sta nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav v pričanju z navajanjem neutemeljenih in neresničnih dejstev osebne politične in karierne interese postavila pred nacionalne.

DZ je komisiji z izglasovanim sklepom naložil tudi, da Lindava zaradi suma krive izpovedbe naznani pristojnim organom kazenskega pregona. Organu, pristojnemu za izdajo dovoljenj za dostop do tajnih podatkov, pa sprožitev postopka varnostnega preverjanja in zavrnitve izdaje dovoljenja za dostop do tajnih podatkov Bobnarjevi zaradi "utemeljenega dvoma v zanesljivost in lojalnost".