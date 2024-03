Knovs pripravlja poročilo, ki bo pokazalo, da si izjave vpletenih nasprotujejo

Ob tem je izpostavil, da ga je kot predsednika preiskovalne komisije najbolj presenetilo to, kako so lahko informacije, ki sta jih na za javnost zaprtem delu seje preiskovalne komisije njenim članom posredovala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav , "migrirale na Knovs". Preiskovalna komisija ocenjuje, da je bilo to nepotrebno, lažno razkrivanje in nekaj, kar lahko ogrozi nacionalno varnost, in dodal, da bo preiskovalna komisija nadaljevala preiskavo tudi na tem delu.

Predsednik preiskovalne komisije DZ, ki preiskuje sume nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in drugih državnih organov, Aleš Rezar (Svoboda) je po torkovem zaslišanju direktorjev Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Joška Kadivnika in Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) Darka Muženiča dejal, da preiskovalna komisija ni našla ne dokazov ne indicev, da bi predsednik vlade Robert Golob oz. kdorkoli iz političnega kroga vplival na potek aretacije domnevnih ruskih vohunov.

Rezarjeve besede razume kot napoved, da bo sedaj preiskovalna komisija, ki jo vodi, preiskovala delovanje Knovsa, kar se mu zdi problematično. Knovs je namreč edino parlamentarno telo, ki sme nadzorovati delovanje tajnih služb in Policije, opozarja. " Rezarjeva napoved o preiskovanju Knovsa kaže na popolno nerazumevanje našega demokratičnega sistema in delitve oblasti ter pristojnosti parlamentarnih teles ," je še dodal Žakelj.

Knovs po zadnjem pogovoru z Muženičem pripravlja poročilo o zadevi, iz katerega bo jasno, da si trditve posameznih akterjev nasprotujejo, je navedel. " Zato me kot predsednika Knovsa čudi, kako hitro je novi predsednik preiskovalne komisije DZ Aleš Rezar prišel do zaključka, da se politika ni vpletala ," je dejal.

Predsednik Knovsa Janez Žakelj (NSi) je danes v odzivu izpostavil, da lahko Knovs po zakonu dobi podatke od vsakega zaposlenega na Sovi in v Policiji, ki je bil seznanjen ali vpleten v aretacijo vohunov. "Zakon jim daje možnost, da člane Knovsa obvestijo o okoliščinah in dejstvih v zvezi s tem, " je dodal.

Odvetnik: Kdo se tako boji Tatjane Bobnar, da želi uničiti vse pred seboj?

Rezarjeve besede o tem, da ni dokazov, da bi Golob vplival na aretacijo domnevnih ruskih vohunov, je komentiral tudi odvetnik Bobnarjeve Luka Švab. Poudaril je, da Bobnarjeva od vsega začetka konsistentno stoji za svojimi besedami in potekom dogodkov. "Za razliko od nekaterih drugih, ki svoje izjave očitno spreminjajo in prilagajajo potrebam posameznih organov in postopkov, za razliko od določenih drugih pomembnih prič oziroma vpletenih, ki danes želijo storiti vse, da bi z raznimi pritiski razvrednotili vse pristojne organe in tudi s procesnimi manevri ovirali njihovo delovanje, se Bobnarjeva odziva na vsa dela pristojnih organov in je pred vsemi pričala oziroma povedala, kar se je od nje zahtevalo," je izpostavil.

"Ravnanja enih in drugih so dovolj zgovorna sama po sebi," je dejal Švab. Bobnarjeva je po njegovih besedah preiskovalni komisiji DZ predložila obsežno dokazno gradivo, ki neposredno izkazuje in potrjuje, kar je sama izpovedala pri svojem pričanju in hkrati neresničnost izjav določenih drugih prič, "pa se do danes očitno nihče v to dejansko ni poglobil".

"Dejansko je parlamentarna preiskovalna komisija, z vsem dolžnih spoštovanjem do tega instituta, tista, ki že ves čas svojega dela v tem primeru krši pravice moje stranke," je v pisnem odzivu zapisal odvetnik Bobnarjeve. Po njegovi oceni jo diskreditirajo zato, "ker si je na podlagi zakona upala opozoriti na nepravilnosti", kar da je "bilo lastno nekim drugim državnim ureditvam, ne pa v ustavni demokraciji". Ob tem je izpostavil še procesne nepravilnosti komisije. "Ni naključje, da se to dogaja pod vodstvom Gibanja Svoboda, ki brani lik svojega predsednika stranke," je zapisal in dodal: "Kdo se tako boji Tatjane Bobnar, da želi uničiti vse pred seboj?"

Švab je zapisal tudi, da se Policiji in Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), ki preiskujeta prijavo Bobnarjeve zaradi suma kaznivega dejanja in kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, onemogoča delo, in to zaradi "nepreverjenih navedb v določenem mediju, kjer je bil po našem mnenju kršen novinarski etični kodeks". Primer se želi brez utemeljenih razlogov prenesti s Policijske uprave Ljubljana na NPU, "za direktorja, katerega mediji poročajo, da obstajajo povezave z Gibanjem Svoboda", je zapisal.

Izpostavil je tudi, da Bobnarjeva ni govorila o vsebini primera, temveč o sumu zlorabe, političnem vplivu in o tem, kar je direktor Sove Kadivnik navedel tedanjemu v. d. generalnega direktorja policije Lindavu, on pa njej. "Ni nepomembno, da je direktor Sove dobil polni mandat le nekaj dni pred tem," je zapisal, torej pred aretacijo domnevnih ruskih vohunov. Ob tem je izpostavil tudi v medijih povzete izjave direktorja Sove z dne 26. oktobra 2023, ki so poročali, da je Kadivnik na seji Knovsa navedel, da je datum aretacije prestavil zato, da bi se izognil možnemu vplivu aretacije na referendume in drugi krog lokalnih volitev, za kar so tedaj strokovnjaki s področja varnosti javno ocenili, da niso pravi oz. strokovni razlogi, je zapisal.

Vnaprejšnje podajanje izjav novega predsednika preiskovalne komisije DZ o tem, kaj naj bi domnevno že izkazovali dokazi, pa je po besedah Švaba "le še eden izmed pokazateljev načina delovanja te komisije, ki je s številnimi kršitvami pri svojem delovanju že pokazala, da njen namen ni skrbno in objektivno ugotavljanje dejstev".