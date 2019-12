Odvetniki danes nudijo brezplačno pravno pomoč

Odvetniška zbornica Slovenije bo danes znova pripravila dan odvetniške pravne pomoči pro bono. S tem bodo odvetniki državljanom že deveto leto zapored ponudili brezplačno pravno pomoč, in to ali v pisarni ali po telefonu, zainteresirani pa se morajo predhodno najaviti. Častni pokrovitelj tega dogodka je predsednik republike Borut Pahor.

Zaradi boljše organiziranosti odvetniških pisarn so v zbornici svetovali, naj se zainteresirani obrnejo na izbranega odvetnika oziroma odvetnico in se najavijo. Državljanom so tudi predlagali, naj v pisarno vnaprej dostavijo morebitno dokumentacijo in opis problema, da bo pravna pomoč čim bolj učinkovita in bo dosegla svoj namen.

Odvetniki bodo brezplačno pravno pomoč ponudili tudi v glavni sejni sobi na ljubljanskem magistratu, v sejni sobi Centra Ig in v mestni hiši v Novi Gorici. V Ljubljani bo pomoč na voljo tudi na avtobusih, ki bodo parkirani na Vodnikovem trgu v centru mesta in na Preglovem trgu na Fužinah. V prostorih lokalnih skupnosti in na avtobusih bo pravni nasvet mogoče dobiti brez predhodne najave. Kot so poudarili v zbornici, želijo odvetniki pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga njihovih pisarn. Posredovali bodo predvsem splošne informacije o problemu oziroma sporu in pojasnili pravne možnosti, ki jih v posameznem primeru omogočata zakonodaja in sodna praksa. Odvetniki s tradicionalnim dnevom pravne pomoči pro bono tudi zaznamujejo svoj praznik, ko je stanovska zbornica iz deželne postala nacionalna.

FOTO: Shutterstock