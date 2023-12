Odvetnik: Odločba je nezakonita, živali so bile v dobrem stanju in zdrave

Kot so v odvetniški pisarni med drugim zapisali v obrazložitvi, je odločba, s katero je bil na kmetiji v okolici Krškega odrejen odvzem 24 glav govedi, nezakonita že zato, ker jo je inšpekcijski organ izdal na podlagi Zakona o veterinarskih merilih skladnosti in Zakona o inšpekcijskem nadzoru, ki ne predstavljata podlage za izdano odločbo. Odločba pa je nezakonita v vsakem primeru, saj v zadevi ni šlo za izjemno nujen ukrep zaradi nevarnost za življenje in zdravje živali.

Iz izpodbijane odločbe izhaja, da je inšpekcijski organ na naslovu Možganovih 13. novembra opravil nadzor nad zaščito govedi in kopitarjev ter da v času pregleda nikogar ni bilo doma. Ker o tem niso obvestili družine Možgan in ker niso sestavili zapisnika, se odločba "ne more sklicevati na domnevne ugotovitve, ki naj bi jih tistega dne ugotovil inšpekcijski organ, saj je bil ta opravljen nezakonito". Prav tako se odločba "ne more sklicevati na fotografije, ki jih je inšpektorica posnela in uporabila kot dokaz, saj so bile pridobljene nezakonito". Ker je inšpektorica samovoljno vstopila v zaprte prostore, so podani tudi zakonski znaki kaznivega dejanja kršitve nedotakljivosti stanovanja.

Odvetnik inšpekcijo uvodoma opominja, da je bilo sinu Rudija Možgana in njegovi sestri prepovedano sodelovanje v postopku, ker naj ne bi bila stranki v postopku. Ker oba skrbita za odvzete živali in sta skrbnika živali, so jima bile s tem kršene pravice. Iz obrazložitve odločbe prav tako ne izhaja ugotovitev identitete skrbnika živali, kar je po določbah Zakona o zaščiti živali odločilnega pomena za izdajo zakonite odločbe. Inšpekcijska odločba je po mnenju odvetnikov nezakonita tudi zato, ker inšpektorica na kraju odvzema v zapisnik ni vnesla vseh potrebnih podatkov.

Po mnenju odvetnika je odločba tudi popolnoma v nasprotju z zapisnikom, ki je nastal naslednjega dne (14. novembra), saj v njem niso navedene vse osebe, ki so bile ob inšpekcijskem pregledu prisotne in jih ta navaja v izpodbijani odločbi. Iz ugotovitev zapisnika tudi ne izhaja, koliko živali in katere so bile odvzete, niti ne opredeli, v kakšnem rejnem in zdravstvenem stanju je bila katera od živali. Prav tako iz zapisnika ustne odločbe ne izhaja, komu se odvzete živali dajo v odkup in kdo opravi transport. Izpodbijana odločba je tako v celoti v nasprotju z zapisnikom ustne odločbe.

Ker je šlo v zadevi za takojšen odvzem živali na podlagi ustne odločbe na zapisnik, bi morala inšpektorica že na kraju odvzema na zapisnik vnesti vse potrebne podatke o tem, koliko katerih živali je odvzela, v kakšen rejnem in zdravstvenem stanju je bila katera od živali, njihove ušesne številke, dobesedno zapisati izjave strank, prič, izvedencev in drugih udeležencev v postopku, ki so pomembne za odločitev. Ker temelji odločba na zapisniku, ki ni bil sestavljen v skladu z določbami ZUP, je odločba nezakonita, navaja odvetnik.

Zoper zapisnik z dne 14. novembra in zapisnik z dne 20. novembra je bil podan ugovor, "saj zapisnika ne odražata dejanskega stanja in dogajanja v času inšpekcijskega pregleda". Možganu je bila po mnenju odvetnika v postopku kršena tudi pravica, ker se ni mogel izjaviti ali podati pripomb na zapisnik.

'Nepopolno in napačno ugotovljeno dejansko stanje'

Inšpekcijski organ po mnenju odvetnika ni ugotovil, v kakšnem stanju je bila posamezna odvzeta žival, zato je odločba "popolnoma neutemeljena in neobrazložena", prav tako pa inšpekcijski organ sam sebi nasprotuje, saj na eni strani odredi odvzem vseh živali, na drugi pa obrazloži, da je bil opravljen površen pregled.

"Ne držijo tudi navedbe inšpektorice v izpodbijani odločbi, da naj bi bilo dne 14.11.2023 na kraju samem ugotovljeno, da je inšpekcijski zavezanec prejšnjega dne priredil stanje na kmetiji, ker naj bi z dvema traktorjema s priključkoma zaprl dovozno pot do obore, kjer so bile prejšnji dan živali in dostop do hleva. Poleg tega naj bi govedo izpustil na pašnik, ki se nahaja v neposredni bližini. Takšne navedbe so popolnoma pavšalne in neutemeljene ter odstopajo od dejanskega stanja," še piše odvetnik.

Kot zadevo pojasnjuje, je Možgan živali izpustil na pašnik, ker so v prosti reji in zato večinoma na pašniku. "Živali so primerno oskrbovane in na dan odvzema niso bile umazane. Življenjsko popolnoma logično je, da so bila tla zaradi obilnega deževja v dneh pred izvedenim inšpekcijskim nadzorom dne 14.11.2023 namočena in voda ni odtekala, zato je posledično nastalo blato."

Prav tako po njegovem mnenju v zadevi ni bilo upoštevano načelo sorazmernosti, saj ugotovljeno dejansko stanje ni narekovalo nobene potrebe po takojšnjem trajnem odvzemu živali. Pooblaščena oseba bi po njihovem mnenju lahko izbrala milejši ukrep, na primer postavitev roka za odpravo morebitne kršitve, ne pa, da je izrekla takojšnjo ustno odločbo o trajnem odvzemu živali. "Morebitne kršitve (če bi bile podane) bi lahko bile s strani zavezanca odpravljene, v kolikor bi bila izdana ureditvena odločba. V nobenem primeru pa živali niso bile v slabem rejnem stanju, živali so bile v dobrem rejnem stanju in zdrave."

Spomnimo

23. novembra je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sporočila, da je veterinarka, ki vodi inšpekcijski postopek glede odvzema krav kmetu iz okolice Krškega, izdala odločbo, na katero se bo stranka v nadaljevanju postopka lahko pritožila. Poudarili so, da možnost trajnega odvzema živali velja že od leta 2013 in ni posledica nedavno sprejete novele Zakona o zaščiti živali. Informacija, da je prijava prišla s strani nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, pa po njihovih besedah ne drži.