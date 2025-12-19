Naslovnica
Brezplačno pravno svetovanje odvetnikov

Ljubljana, 19. 12. 2025 07.31

Avtor:
STA N.L.
Sodišče

Odvetniki bodo na že 15. Dan odvetniške pravne pomoči pro bono nudili brezplačno pravno svetovanje, namenjeno predvsem posameznikom, ki si zaradi svojega težkega finančnega položaja ne morejo poiskati pravne pomoči. S tem dnevom Odvetniška zbornica Slovenije sicer zaznamuje dan, ko je iz deželne postala nacionalna zbornica.

Odvetniki bodo brezplačno svetovali v odvetniških pisarnah, preko telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezav, v Kopru pa tudi v prostorih mestne hiše in v Portorožu v prostorih krajevne skupnosti.

Po navedbah odvetniške zbornice bo v letošnji akciji ponovno sodelovalo veliko število odvetnikov, ki bodo državljanom podali splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predstavili pravne možnosti za njihovo rešitev.

V odvetniški zbornici so priporočili vsem, ki si želijo pravno pomoč sodelujočih odvetniških pisarn, da zaradi večje učinkovitosti z izbranim odvetnikom stopijo v stik še pred dogodkom in pridobijo termin za svoj obisk.

Posameznikom pa se ni treba predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v koprsko mestno hišo ali v prostore krajevne skupnosti v Portorožu, so navedli v zbornici.

Več informacij o sodelujočih odvetnikih, lokacijah in načinu izvedbe je objavljenih na spletni strani zbornice.

