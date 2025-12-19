Brezplačno pravno svetovanje odvetnikov

Odvetniki bodo brezplačno svetovali v odvetniških pisarnah, preko telekomunikacijskih in videokonferenčnih povezav, v Kopru pa tudi v prostorih mestne hiše in v Portorožu v prostorih krajevne skupnosti.

Po navedbah odvetniške zbornice bo v letošnji akciji ponovno sodelovalo veliko število odvetnikov, ki bodo državljanom podali splošne informacije v zvezi z njihovimi pravnimi vprašanji in jim predstavili pravne možnosti za njihovo rešitev.

V odvetniški zbornici so priporočili vsem, ki si želijo pravno pomoč sodelujočih odvetniških pisarn, da zaradi večje učinkovitosti z izbranim odvetnikom stopijo v stik še pred dogodkom in pridobijo termin za svoj obisk.

Posameznikom pa se ni treba predhodno prijaviti, če se bodo po brezplačno svetovanje odpravili v koprsko mestno hišo ali v prostore krajevne skupnosti v Portorožu, so navedli v zbornici.

Več informacij o sodelujočih odvetnikih, lokacijah in načinu izvedbe je objavljenih na spletni strani zbornice.